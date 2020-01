Außenspiegel an Autos zerstört

Hemer. In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter Im Bräucken zwei Außenspiegelverglasungen von zwei Autos. An einem dritten Fahrzeug wurde die Außenspiegelverglasung vollständig zerstört. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein Unbekannter das Spiegelglas eines an der Kuhbornstraße stehenden roten Citroen C2 demontiert. Der Wagen stand in einer Hofzufahrt. Der Unbekannte trennte das Glas sorgsam heraus. Die Polizeiwache Hemer nimmt Hinweise unter 02372/90990 entgegen.

