Ausbildung zum Mediator

Hemer. Im Juni 2021 startet in Menden die Ausbildung zum/zur zertifizierten Mediator/-in nach dem Mediationsgesetz. Die Ausbildung bei der VHS richtet sich an jeden, der seine Konfliktkompetenz verbessern und diese Kompetenz in seinen privaten und/oder beruflichen Alltag einbetten möchte. Die fachübergreifende Mediationsausbildung wird von der erfahrenen Mediatorin und Ausbilderin Monique Ridder geleitet und umfasst 223 Stunden. Am 7. November um 19 Uhr findet der gebührenfreie Infoabend im Haus der VHS in Menden statt, bei dem Interessenten weitere Details zur Ausbildung und die Leiterin kennenlernen. Anmeldungen unter der Kursnummer 202-3330 erfolgen unter 02373-94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de.