Ausbildung zum Mediator beginnt

Hemer. „Mediation“ ist keine Entspannungsmethode, bei der bloß ein „t“ fehlt. „Die Ausbildung in Mediation richtet sich vor allem an Bürger, die professionell Konflikte klären müssen, egal ob als Familienhelfer oder Mitarbeiter in Personalabteilungen“, sagt die Leiterin der Ausbildung Monique Ridder. Am Freitag, 29. Mai, startet die „Ausbildung zum/zur zertifizierten Mediator/in“ erstmals in der VHS in Hemer. In insgesamt acht Blöcken – 220 Zeitstunden, jeweils sechs ganze Wochenenden, und zwei volle Wochen, die als Bildungsurlaub angerechnet werden –, lernen die Teilnehmer, wie man strukturiert Konflikte moderiert und auflöst. Die berufsbegleitende Ausbildung bei der Volkshochschule findet in Zusammenarbeit mit der Akademie für Konflikt- & Führungskompetenz, dem KoViAk Dozententeam unter Leitung von Monique Ridder statt und berücksichtigt die Anforderungen des „Mediationsgesetzes“ sowie der „Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren“. Es stehen noch freie Plätze zur Verfügung. Interessierte können sich kurzfristig unter 02373/ 94713-0 anmelden.