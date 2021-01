„Aus dem Corona-Jahr alles rausgeholt, was möglich war"

Hemer 190.000 Gäste besuchen den Sauerlandpark im Jahr 2020. Das sind über 100.000 weniger als im Vorjahr.

Es sollte ein mit vielen Veranstaltungen gefülltes Jubiläumsjahr werden, doch daraus wurde nichts. Die Corona-Pandemie hat auch das Geschehen im Sauerlandpark beeinflusst. Insgesamt besuchen 190.000 Bürgerinnen und Bürger Hemers größten Garten. Das sind rund 100.000 Besucher weniger als im Vorjahr, das tut weh. Aber Thomas Bielawski, Geschäftsführer der Sauerlandpark GmbH, blickt dennoch zufrieden zurück. „Wir haben das Beste aus der Situation herausgeholt. Ich wüsste nicht, was wir angesichts der schwierigen und der sich immer wieder verändernden Lage noch mehr hätten machen können“, sagt Thomas Bielawski. In der Tat, wenn er anfängt aufzuzählen, was im Sauerlandpark im vergangenen Jahr alles auf die Beine gestellt wurde, ist die Liste lang.

Der Sauerlandpark ist im vergangenen Jahr zehn Jahre alt geworden, und deshalb war auch ein ansprechendes Programm unter anderem mit Konzerten und der großen Jubiläumsparty geplant worden. Neujahrsempfang, Blaulichtparty – diese Veranstaltungen konnten noch stattfinden, ehe dann die ersten Events abgesagt werden mussten, unter anderem auch der große Parkgeburtstag mit 1200 Gästen. Es folgten die Absagen von „Garten & Ambiente“ und vom Dauerbrenner Route 46. „Anfangs haben wir noch gedacht, das geht alles schnell vorbei“, erläutert Bielawksi, aber es wurde schlimmer und ein Kraftakt für das Team des Sauerlandparks. Neue Ideen entstanden aber, und die gute Umsetzung in Hemer nahmen auch die Nachbarstädte wahr.

Im Mai startete das Autokino zusammen mit Partnern. „Die Lizenzen zu bekommen, was das Aufwändigste. Da mussten viele kleine Hürden genommen werden“, so der Geschäftsführer des Sauerlandparks. Insgesamt gab es 70 Vorstellungen, zu denen 3600 Fahrzeuge mit 7000 Besuchern anrollten. Beim Autokino wurden auch gastronomische Angebote gemacht, alles immer in enger Absprache mit Gesundheitsamt und Ordnungsamt. In der Form des Autokinos – nämlich mit Gästen, die im Auto saßen, wurden schließlich Schulabschlussfeiern und Gottesdienste umgesetzt. „Das war eine richtig große Herausforderung, eine Schule hatte ein bald vierstündiges Programm, und das bei der Hitze“, erinnert sich Bielawski und freut sich, dass so etwas in dieser Form ermöglicht werden konnte.

Zwei Jini-Meyer-Autokonzerte waren mit 450 Autos und 1000 Besuchern ausverkauft, und Bielawski erinnert hier auch an die besondere logistische Aufgabe, denn die Masse an Fahrzeuge mussten nicht nur auf dem Platz gut dirigiert und geparkt werden, sondern es galt auch zu beachten, dass die Menge an Autos für einen ordentlichen Stau auf den Straßen sorgen konnte. „Einige standen schon drei Stunden vorher mit ihren Autos vor dem Tor“, sagt Bielawski. Die Organisation dieser und aller anderen Veranstaltungen sei immer ein Prozess des Lernens gewesen, immer verbunden mit neuen Herausforderungen und Auflagen, die es zwingend zu erfüllen galt.

Ein richtiger Erfolg war vergangenes Jahr der Strandgarten, der um weitere 2000 Quadratmeter vergrößert wurde, um eben die Hygieneregeln korrekt umzusetzen. Über 63.000 Besucher nutzten an 43 Tagen die Gelegenheit, schöne Stunden im Liegestuhl unterm Sonnenschirm zu genießen. „Viele Menschen sind dieses Jahr nicht in den Urlaub gefahren und wollten dennoch das Strandfeeling“, freut sich der Park-Chef. Auch hier warteten schon allein bei der Desinfektion der Flächen große Herausforderungen.

Insgesamt fünf Mal ist die Big Band der Bundeswehr 2020 im Sauerlandpark aufgetreten, dreimal bei Autokonzerten und zweimal zusammen mit Laith Al-Deen. „Die letzten beiden Konzerte konnten wir mit Bestuhlung und nummerierten Sitzplätzen stattfinden lassen, da hatten wir trotz der ganzen Auflagen fast ein Stückchen Normalität“, berichtet Bielawski.

27.000 Besucher lockte der Lichtgarten an, der vergangenes Jahr an 23 Tagen angeboten wurde. Weil der Sauerlandpark zu den Angeboten der Ruhrtop-Card gehörte, war der Anteil der Besucher aus dem Ruhrgebiet groß. An neun Tagen durften nur jeweils 1000 Besucher auf das Parkareal.

Eine schöne Premiere im Sauerlandpark feierte der Gottesdienst zum Ende des Ramadans der Muslime.

Das Winterdorf mit Eisbahn ist zum Jahresende immer eine Attraktion im Park. Auch hier gab es intensive Überlegungen, ob und in welcher Form man die Veranstaltung stattfinden lassen kann. „Das war sehr schwierig, aber letztlich haben wir uns dann für die abgespeckte Form ohne große Almhütte und Eisbahn entschieden“, so Thomas Bielawski. Der Märchenwald auf dem Himmelsspiegel kam bei den Besuchern gut an, die dort gerne eine Runde an der frischen Luft spazieren gingen. Auch war der Sauerlandpark länger als nur bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Die Hauptwege im Park wurden beleuchtet, so dass die Verkehrssicherheit gegeben war. 4000 Besucher in zehn Tagen schauten im Märchenwald vorbei.

„Im Laufe des Jahres hat das gesamte Team des Sauerlandparks permanent nachgebessert. So eine heftige Entwicklung der Pandemie war nicht vorherzusehen“, so Thomas Bielawski, der auf ein besseres 2021 hofft.