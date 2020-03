Auffahrunfall sorgt für zwei Verletzte

Hemer. Beim Anfahren in einer Grünphase Im Ohl war eine 24-jährige Hemeranerin nicht aufmerksam genug und verursachte einen Auffahrunfall.

Durch einen Auffahrunfall auf der Straße Im Ohl in Richtung Bräuckerstraße wurden am Freitag gegen 14.15 Uhr ein 38-jähriger Iserlohner und seine mitfahrende dreijährige Tochter leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei war eine 24-jährige Hemeranerin auf der Straße Im Ohl unterwegs. Beim Anfahren in einer Grünphase war die Fahrerin abgelenkt und achtete so nicht auf den vor ihr stehenden Wagen. Beim Aufprall wurden der Iserlohner und seine mitfahrende Tochter leicht verletzt. Zudem entstand ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.