Hemer. Nach der Zwangspause durch Corona nehmen auch die Angebote der Familienzentren wieder zu. „Mit Papa den Wald erkunden“. lautet ein Angebot für Väter und Kinder am Samstag, 19. September, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Restaurant Panda. Unter Führung von Tim Graumann geht es auf Spurensuche in den Seilerwald. Anmeldungen nimmt das Familienzentrum am Sauerlandpark unter 02372/551-770 entgegen.