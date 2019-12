Ein Auto rollte am Rottmecker Weg in einen Teich.

Ihmert. Ein Audi ist am Mittwoch in einem Teich in Ihmert untergegangen. Feuerwehr und Abschleppunternehmen versuchen, ihn zu bergen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Audi macht sich selbstständig und versinkt im Teich

Eine kleine Unachtsamkeit hatte am Mittwoch in Ihmert teure Folgen: Am Rottmecker Weg ist ein Audi in einen Teich gerollt und komplett versunken.

Nach Mitteilung der Polizei lud der Besitzer des Audi A4 gegen 12 Uhr vor seinem Haus Gegenstände aus dem Kofferraum. Auf der abschüssigen Einfahrt hatte er offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Das Auto verselbstständigte sich und rollte das Gefälle hinab in einen zum Grundstück gehörenden, rund 600 Quadratmeter großen Teich. Dort versank es mit offener Heckklappe komplett. „Zum Glück waren keine Personen mehr im Fahrzeug“, stellte die alarmierte Feuerwehr vor Ort fest.

Bergungsunternehmenmuss Kran einsetzen

Die Feuerwehr legte eine Ölsperre an und versuchte, den Wasserspiegel im Teich zu senken. Ein Abpumpen war nicht möglich, da der Quellzulauf durch die anhaltenden Regenfälle so stark ist. Um die Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen zu ermöglichen, öffnete die Feuerwehr schließlich einen Schieber am Ablauf, um für einen stärkeren Abfluss zu sorgen. Dadurch konnte der Wasserspiegel bis unter den Dachholm gesenkt werden. In einem Schlauchboot paddelten Helfer dann zum Auto, um ein Abschleppseil zu befestigen. Mittels eines Krans wurde der Audi am Nachmittag aus dem Wasser gezogen.

Ein Auto rollte am Rottmecker Weg in einen Teich. Foto: Polizei / IKZ Hemer

Für die Fahrzeugbesitzer dürfte der Unfall erhebliche Folgen haben. „Stand das Wasser im Auto bis zur Unterkante der Fensterscheibe, müssen sie mit dem Schlimmsten rechnen“, so der ADAC. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien in einem solchen Fall alle elektrischen und elektronischen Bauteile einschließlich ihrer Kabelbäume beschädigt worden, das Wasser habe auch Motor und Getriebe erreicht. Der Automobilclub geht ganz allgemein von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.