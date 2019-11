Die Waldgruppe der Sternenburg renaturiert die ehemaligen Tennisplätze in Ihmert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Kälte stoppt den Elan nicht

Auch Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt haben die fleißigen Eltern und Erzieher der Waldgruppe in Ihmert nicht davon abgehalten, die Arbeiten zur Renaturierung der ehemaligen Tennisplätze fortzusetzen. Der Förderverein der städtischen Kindergarteneinrichtung Sternenburg ist somit bei der Umsetzung des Projektes ein großes Stück weitergekommen.

Nachdem Zäune und rote Asche bereits entfernt worden waren, sind am Wochenende ca. 140 Kubikmeter Mutterboden bewegt und verteilt worden. Kostenfreie Unterstützung gab es durch einen Bagger der Firma Baggerfritze aus Bredenbruch. Zusätzlich wurden mit fachmännischer Begleitung durch den garten- und Landschaftsbauer Meyer knapp 45 verschiedene Arten an Bäumen und Büschen eingepflanzt. Auch hier teilweise per Hand und mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder. Unter anderem dabei waren einige Obstarten, Walnussbäume, Kastanien und verschiedene Arten an winterfesten Pflanzen. Die nächsten Schritte sollen im Frühjahr umgesetzt werden. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich an Giuliana Huck (foerderverein.sternenburg@gmail.com) wenden.