Auch im Mai entfällt die Beitragspflicht

Hemer. In Hemer müssen auch im Mai keine Beiträge für Kindertageseinrichtungen, offene Ganztagsschule oder Tagespflegen gezahlt werden. Damit reagiert die Stadt erneut auf die derzeit schwierige Situation vieler Eltern und Erziehungsberechtigten während der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Krise stehen viele Familien und Eltern vor großen Herausforderungen und finanziellen Belastungen. Daher hat sich der politische Krisenstab, bestehend aus Verwaltung und Politik, sich der der Auffassung der Landesregierung angeschlossen und verzichtet – wie schon im April – auf die Erhebung der Elternbeiträge. Die Dringlichkeitsentscheidung wurde am Mittwoch durch Bürgermeister Michael Heilmann, den technischen Beigeordneten Christian Schweitzer und Kämmerer Sven Frohwein, die Fraktionsvorsitzenden Martin Gropengießer (CDU), Hans-Peter Klein (SPD), Knut Kumpmann (UWG), Josef Muhs (GAH), Arne Hermann Stopsack (FDP) den stellvertretenden Bürgermeister Bernhard Camminadi und Wolfgang Römer und Niclas Münzer (die LINKE) getroffen.

Die nachträgliche Genehmigung durch den Rat steht in der Sitzung am 5. Mai an. Für alle Eltern bedeutet dies, dass auch im Mai die Zahlungspflicht ausgesetzt wird. Auch die Eltern, die aktuell die erweiterte Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen aus Solidarität keine Beiträge zahlen. Verwaltung und Politik wollen so einen Beitrag zur finanziellen Entlastung der Familien in einer schwierigen Zeit leisten. Die Lastschrifteinzüge sind damit für diesen Monat ausgesetzt worden. Alle Eltern mit einem Dauerauftrag werden gebeten, diesen im Mai auszusetzen.