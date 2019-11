Auch beim Abschied an das Klima denken

Schnell wachsende Lebensbäume, Buchsbäume und Efeu sind auf Friedhöfen die erste Wahl – immergrün und kostengünstig. Die biologische Vielfalt bleibt dabei auf der Strecke. Dass es auch anders geht, will die Stadt auf dem Waldfriedhof zeigen und einen großen Schritt in die Klimazukunft gehen. Die Anlage von „ökologisch wertvollen Bestattungsfeldern“ wird eine der größten Investitionen der vergangenen Jahrzehnte sein und das Bild vom klassisch geordneten Friedhof dauerhaft verändern. „So etwas hat in der Region noch keiner umgesetzt“, sagt Markus Falk als Leiter der Friedhofsverwaltung, „durch das Projekt soll ein nachhaltiger Trend gesetzt werden, um die Friedhofsflächen zu langfristig ökologisch wertvollen Grünflächen zu gestalten.“

Verschiedene Studien belegen den Artenschwund bei Vögeln und Insekten. Die Abnahmen bei Brutvögeln in Europa und in Deutschland sind dramatisch, was auch am massiven Rückgang der Insekten liegt. Beiden will die Stadt neuen Lebens- und Rückzugsraum geben. So sieht der Friedhofsentwicklungsplan bis 2023 die Umwandlung eines großen Bestattungsfeldes in vier Ausbaustufen vor. 180.000 Euro sollen investiert werden.

Der vorhandene Baumbestand wird für Baumurnenbestattungen genutzt. Urnenwahlgräber mit der Auflage einer biologisch wertvollen Bepflanzung, Urnenpartnergräber und Urnengemeinschaftsgräber werden angelegt. Der Trend geht zur Baumbestattung. Da Neupflanzungen auf dem dicht bewaldeten Waldfriedhof kaum noch möglich sind, wird der alte Baumbestand genutzt. Stelen mit den Namenstafeln der Verstorbenen markieren die Grabstellen. „Wir bieten naturnahe Bestattungen, aber die Logistik eines Friedhofes drumherum“, legt Markus Falk wert auf eine gute Erreichbarkeit.

Blühpflanzen wie Stauden sollen Insekten und Schmetterlinge anlocken. Zwei Senken und Brunnen schaffen Raum für Amphibien. Nisthilfen und Insektenhotels werden aufgehängt. Dabei werden auch soziale Aspekte berücksichtigt, denn sie werden in den Werkstätten der Justizvollzugsanstalt Schwerte gefertigt.

Notfallpunkte in Sundwig und Sanierungen Ihmert

Der jetzt verabschiedete Friedhofsentwicklungsplan sieht auch weitere Investitionen vor. So werden auf dem weitläufigen Waldfriedhof Notfallorientierungspunkte angelegt, mit denen Besucher bei einem Notfall den Rettungskräften den genauen Standort mitteilen können. Ein bereits im Bau befindlicher neuer Entsorgungsstandort soll die Arbeiten erleichtern. Auch das Wegenetz wird erneuert. Der Schutzzaun gegen Wildschweine ist bereits fertiggestellt.

Am Waldfriedhof und am Ihmerter Friedhof investiert die Stadt Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Am Friedhof Ihmert werden zurzeit die Fassade und die Toilettenanlage erneuert. Weitere 45 Eichen werden für Baumbestattungen gepflanzt. Für 2022 ist die Erneuerung des Vorplatzes geplant. Auf Erweiterungsflächen wachsen Wildgräser, sie werden nur extensiv gepflegt. Auch auf dem Friedhof Frönsberg werden 15 Eichen gepflanzt. In beiden Ortsteilen sollen Nistkästen und Insektenhotels angelegt werden.

Insgesamt blickte der Haupt- und Finanzausschuss auf die Entwicklung der städtischen Friedhöfe als Erfolgsgeschichte. Wurde vor zehn Jahren noch über einen Zuschussbedarf von 50 Prozent und großen Investitionsstau geklagt, konnte der Kostendeckungsgrad mittlerweile auf 95 Prozent gesteigert werden, ohne über den Gebühren benachbarter Friedhöfe zu liegen. Die Zahl der Bestattungen hat sich nahezu verdoppelt.