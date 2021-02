Aschenkreuz in Tütchen zum Mitnehmen

Hemer. Die katholische Kirchengemeinde St. Vitus Hemer lädt am Aschermittwoch zu folgenden Messfeiern in ihrem Verbund ein: Um 9 Uhr beginnt die Messe in Christkönig in der Stadtmitte, und um 18 Uhr St. Bonifatius in Sundwig. Die Messfeier um 19 Uhr in St. Peter und Paul ist ebenfalls öffentlich und wird als Livestream im Internet übertragen.

Für diejenigen, die nicht selbst zu den Gottesdiensten erscheinen möchten, bietet die Kirchengemeinde das Aschenkreuz „to go“ an, das sind kleine Tütchen mit gesegneter Asche und einer kurzen Erklärung dazu.

Jeweils eine halbe Stunde vor und nach allen Messen am Aschermittwoch und am ersten Fastensonntag kann man für sich oder andere diese Tütchen aus den verschiedenen Kirchen mitnehmen. Außerdem sind die Tütchen auch im Buchladen am Neuen Markt, beim Blumenkorb sowie in den Bäckereien Holve und Vogt erhältlich.

„Die Asche will unseren Blick auf unsere Unzulänglichkeiten und unsere Begrenztheit des Lebens hinweisen. Das Kreuz ist Zeichen unseres Glaubens und unserer Hoffnung auf neues Leben – wenn wir bereit sind, umzukehren. Die Fastenzeit lädt uns ein, neu auf unser Leben zu schauen“, teilt die Pfarrei St. Vitus in ihrer Pressemitteilung mit.