Ansturm auf Autokonzert mit Jini Meyer

Hemer. Aufgrund der großen Nachfrage wird es zwei Autokonzerte mit Jini Meyer & Band im Sauerlandpark geben.

Es brauchte am Samstag genau 32 Minuten, bis das erste Autokonzert im Sauerlandpark restlos ausverkauft war. Das Interesse an Jini Meyer und ihrer Band ist riesengroß. „Tausende Zugriffe aus ganz Deutschland auf unsere Seite binnen kürzester Zeit, zeigen, dass die Idee gut und vor allem die Künstlerin und ihre Band unglaublich beliebt sind“, so Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Er hat für alle Fans von Jini Meyer & Band aber eine mehr als gute Nachricht: Es wird ein Zusatzkonzert geben.

Zusatzshow am 17. Maiauf dem Casino-Platz

Das zweite Konzert findet nur einen Tag später, am 17. Mai ab 20 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) erneut auf dem Casino-Platz des Sauerlandparks statt. „Unfassbar! Verrückt! Ich freue mich unglaublich, dass so viele von Euch dabei sein wollen. Und ich freue mich riesig, dass wir eine Zusatzshow vereinbaren konnten“, sagt Jini Meyer.

Der Vorverkauf für das Zusatzkonzert beginnt am heutigen Dienstagmorgen um 10 Uhr – ausschließlich online. Auch die Tickets für das zweite Autokonzert mit Jini Meyer und Band gibt es zum Preis von 39,90 Euro pro Fahrzeug (max. zwei Erwachsene plus alle im eigenen Haushalt lebenden Kinder) unter shop.sauerlandpark-hemer.de. Das Konzertgelände fasst erneut insgesamt 240 Fahrzeuge. Es gelten die Bestimmungen für das Autokino im Sauerlandpark. Besitzer der Dauerkarte XXL (Gültigkeitszeitraum 2020) kaufen ein normales Ticket und bekommen anschließend ihren Rabatt von 20 Prozent bei ihrem nächsten Parkbesuch im Ticketshop ausbezahlt.