Kita Anmeldeschluss für Betreuung in Kindertagesstätten

Hemer. Der Fachbereich Jugend, Schule, Sport der Stadt Hemer macht darauf aufmerksam, dass die Anmeldungen für das am 1. August 2020 beginnende Kindergartenjahr in allen Hemeraner Kindertageseinrichtungen noch bis Freitag, 10. Januar, 12 Uhr entgegengenommen werden. Alle Eltern, deren Kinder noch einen Platz benötigen, werden gebeten, sich mit der Kindertageseinrichtung in Verbindung zu setzen.

Über die Platzvergabe entscheiden die Träger der Kitas. Dabei spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung hingegen ist nicht maßgeblich. Die Auswahlverfahren in den Einrichtungen werden bis Ende Januar 2020 dauern. Danach werden die Eltern benachrichtigt. Eltern deren Kinder keinen Platz bekommen haben, sollten sich dann an den Fachdienst Kindertagesbetreuung wenden.