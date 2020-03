Lange Zeit sah es nicht so aus, als könnte die BayWa r.e. genügend Kleinstanleger für ihr Crowdfunding-Projekt finden. Die Firma will im Balver Wald einen Windpark mit sieben bis zu 238 Meter hohen Anlagen bauen. Die Projektentwicklung mit unter anderem Ertrags- und Umweltgutachten will BayWa r.e. über ein Crowdfunding-Projekt auf der Plattform www.bettervest.com finanzieren. Obwohl gegen Ende der ersten 90 Tage im Oktober vergangenen Jahres erst rund 3500 Euro zusammengekommen sind, ist nun nach weiteren 90 Tagen die gesamte Fundingsumme von 200.000 Euro erreicht.

Kaum Investoren aus demheimischen Raum

Der Großteil der Summe wird wohl gegen Ende der insgesamt 180 Tage andauerenden Fundingperiode zusammengekommen sein. Ab da wurde der Kreis der möglichen Investoren auf Kleinstanleger aus ganz Deutschland erweitert. In den ersten 90 Tagen war das Crowdfunding auf Hemeraner Bürger beschränkt, danach wurde der Regierungsbezirk Arnsberg mit aufgenommen. Nach dem 135. Tag konnten sich Anleger aus ganz NRW beteiligen und gegen Ende der 180 Tage Anleger aus ganz Deutschland. Laut Felix Gmelin, Pressesprecher von BayWa r.e., stammt rund 20 Prozent der Fundingsumme aus Nordrhein-Westfalen, der Rest von Investoren aus ganz Deutschland.

Kleinstanleger konnten ab Mitte Juli zwischen 500 und 5000 Euro investieren. Einen Zuschuss der Crowdfunding-Kampagne durch Kapital von BayWa re. oder eine andere mit dem Mutterkonzern BayWa verbundenen Firma habe es nicht gegeben, so die Angabe der Firma. Die Zahl der Kleinstinvestoren konnte BayWa r.e. auf Nachfrage nicht nennen. Bisher gebe es keine Informationen von der Plattform bettervest.com, da bis Ende Februar noch die Widerrufsfrist zum Crowdfunding laufe.

Gegen Ende der ersten 90 Tage hatten zwei Anleger noch insgesamt 3500 investiert. Im Frühjahr lag die Summe zwischenzeitlich bei rund 26.000 Euro.

Insgesamt sei man mit dem Ablauf der Crowdfunding-Kampagne zufrieden. „Dies war auch für uns ein neues Konzept, das viel Vorbereitung erforderte. Ziel war es Bürgern vor Ort die Möglichkeit zu geben, sich finanziell am Projekt zu beteiligen“, so der BayWa r.e.-Sprecher.

Derweil geht es mit der Projektentwicklung des Windparks im Balver Wald weiter. Die naturschutzfachlichen Gutachten seien, so die Firma, bereits beauftragt und werden aktuell von unabhängiger Stelle erstellt. „Nach Auswertung der Ergebnisse werden wir einen Genehmigungsantrag bei dem Märkischen Kreis einreichen. Wir sind zuversichtlich, dass in Hemer bald der erste Strom aus Windenergie produziert werden kann“, heißt es weiter.

Genehmigungsantragsoll 2021 erfolgen

Der Genehmigungsantrag soll laut Planung der Firma Anfang des nächsten Jahres erfolgen. Die Projektrechte für den Windpark Hemer hat BayWa r.e. schon im Dezember 2015 übernommen. Die Firma hat sich offenbar von Waldbesitzern Flächen für den Anlagenbau gesichert. Die größere Fläche befindet sich auf der Bergkuppe zwischen Heppingsen im Stephanopeler Tal und Garbeck, die zweite Fläche im Balver Wald am Ostenberg. Der Abstand zu den allgemeinen und reinen Wohngebieten beträgt nach Unternehmensangaben mehr als 1,5 Kilometer.

Sieben Windenergieanlagen des Typs Nordex N149 mit einer Nabenhöhe von 164 Metern und einer Nennleistung von je 4,5 Megawatt sollen im Balver Wald errichtet werden. Die Gesamthöhe der einzelnen Windenergieanlagen beträgt maximal 238,5 Meter. Laut BayWa r.e. erzeugen die Anlagen jährlich 85.000 Megawattstunden Strom. Das entspreche dem jährlichen Bedarf von über 28.000 Zwei-Personen-Haushalten – das sind etwa 14,5 Prozent aller Haushalte im Märkischen Kreis, so die Berechnung der Firma.