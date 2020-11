Anja Martin neue Pfarrerin

Hemer. Anja Martin wird neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Hemer. Sie tritt im Pfarrbezirk Mitte die Nachfolge von Pfarrer Thomas Braun an, der am 1. November in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Nach der Wahl durch das Hemeraner Presbyterium werden aber noch einige Wochen vergehen, bis sie in der Gemeinde begrüßt werden kann. Die Amtseinführung soll am 31. Januar 2021 erfolgen.

Die gebürtige Bochumerin studierte nach dem Abitur 1983 Theologie. Sie absolvierte ihr Vikariat in Unna, war anschließend im Hilfsdienst in Fröndenberg und Holzwickede tätig, bevor sie 1994 ihre erste Pfarrstelle in Olpe antrat. 2001 wechselte sie nach Ennepetal. In der evangelischen Kirchengemeinde Voerde betreut sie die Bezirke Hasperbach und Oberbauer (Bericht folgt).