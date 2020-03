Anekdoten aus Showbusiness

Hemer. Die Kulturreihe Melange wird am 11. März fortgesetzt.

Der Schauspieler Markus Veith tritt mit seinem Kabarett-Theaterstück „Lampenfieber – jetzt mal in echt!“ am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr in der Melange-Reihe im Café Sona auf. Um folgende Situation soll es gehen: Der Schauspieler hat sein Abendwerk getan. Die Aufführung war erfolgreich, das Publikum begeistert, der Applaus üppig. Nun sitzt er in seiner Garderobe – gemeinsam mit seinen Zuschauern. Und zwischen Kostüm und Schminke plaudert er aus dem Nähkästchen: Von den Splittern der Bretter, die die Welt bedeuten. Über Texthänger, Pleiten und Pannen, Schein und Sein und die großen Heldinnen und Helden seines Metiers – Rühmann, Fröbe, Monroe, Ustinov, Leander.

Anekdotenreich und humorvoll, mit viel Liebe, Respekt und Biss zerlegt er, so die Mitteilung des Veranstalters, das Show-Business, das „like no Business“ ist.