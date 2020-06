American Football kennen lernen

Hemer. Das Jugendzentrum bietet Schnuppertraining und „ArtBags“ gegen Corona-Langeweile.

Gegen die womöglich langweiligen Stunden Zuhause stehen ab sofort so genannte „ArtBags“ im Jugend- und Kulturzentrum kostenfrei zur Abholung bereit. Befüllt wurden die Sportstoffbeutel, die individuell mit der beiliegenden Stoffmalkreide gestaltet werden können, mit Rezept- und Spielideen, Schauspielübungen, Rätseln, Sportanleitungen, Malvorlagen und Experimenten, eingebettet in Kurzgeschichten.

Das Team der Kinder- und Jugendförderung freut sich über ein Foto-Feedback der bunten Sportbeutel von den Kreativsten, nämlich den Kindern und Jugendlichen in der Stadt Hemer. Diese können an die unten aufgeführten Email-Adressen gesendet werden. Da die Türen des Jugendzentrums noch nicht vollständig wieder öffnen dürfen, hofft das Team, durch das „JuK to go“ einen kleinen Trost in dieser eingeschränkten Zeit spenden zu können. Bei Interesse können die „ArtBags“ an der Parkstraße 3 von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr abgeholt werden (so lange der Vorrat reicht). Wer Fragen hat, kann sich bei Ronny Brandt und Hanna Rupprecht unter 02327/551720 (ab 10 Uhr) oder per mail r.brandt@hemer.de oder h.rupprecht@hemer.de melden.

Kooperation mit den„Iserlohn Titans“

In Kooperation mit dem American Football-Verein „Iserlohner Titans“ können Jugendliche zwischen zwischen 10 und 19 Jahren, die Lust haben, sich körperlich zu betätigen, den Sport erlernen. Das Angebot richtet sich an Neueinsteiger. Los geht es mit drei Tryout-Terminen am 11. Juni , 18. Juni und 25. Juni, in der Zeit von 17.15 bis 19.15 zunächst am Jugend- und Kulturzentrum..

Trainer Christian Martello, Headcoach der Iserlohner Titans U16-Mannschaft, und der Mitarbeiter des Jugendzentrums und American Footballspieler Dennis Fidler freuen sich auf viele neue Gesichter. Anmeldungen nimmt das JuK entgegen.