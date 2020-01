Altes Handwerkerhaus in der City soll weichen

Hemer. Sanitär Wiesemann an der Hauptstraße wird abgerissen.

Im Haus Bollweg am Marktplatz laufen die Vorbereitungen für den Abriss. Das Gebäude wird aktuell ausgeräumt. Für ein weiteres innerstädtisches Gebäude stehen die Abrissbagger bereits bereit: Die alte Werkstatt und das Ladenlokal von Sanitär Wiesemann in der Fußgängerzone zwischen Edeka und der verkehrsberuhigten Hauptstraße sollen in den nächsten Wochen weichen.

Das 1953 erbaute zweigeschossige Haus gehört zu den wenigen verbliebenen Gebäuden der rückwärtigen Bebauung der Hauptstraße. Dort sind im Rahmen der Stadtkernsanierung schon zahlreiche Häuser beseitigt worden. Nach dem Abriss soll dort zunächst eine Freifläche mit Parkplätzen für Anwohner entstehen. Konkrete Pläne für eine Bebauung hat der neue Eigentümer nach eigenen Angaben noch nicht. Eine bis zu viergeschossige Bebauung wäre in dem Kerngebiet zukünftig möglich.