Die Fläche unterhalb des Osemundhauses an der Frönsberger Straße wird in den nächsten Wochen von Altlasten befreit.

Bredenbruch. Angekippter Boden wird ab Montag am Osemundhaus abgetragen. Die Stadt plant an der Frönsberger Straße eine Wohnbebauung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Schlacken belasten Osemund-Parkplatz

Das große Altlastenprojekt Adolf vom Braucke liegt nur einige Hundert Meter entfernt, nun kümmert sich der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) um eine weitere Bodenbelastung im Ihmerter Tal. Am Montag beginnen die Bauarbeiten auf dem Parkplatz unterhalb des Bredenbrucher Osemundhauses. Die Fläche ist bereits umzäunt, Löcher auf der Schotterfläche zeugen von den Probebohrungen.

Das Grundstück ist bis 1971 als Parkplatz der Schule genutzt worden, war zwischenzeitlich auch Freizeitfläche mit Tischtennisplatten und Basketballkorb. Aktuell wird es nur bei Großveranstaltungen wie dem Schützenfest als zusätzliche Parkfläche freigegeben. Jetzt soll die Fläche für eine neue Wohnbebauung aufbereitet werden.

In den Jahren 2006 bis 2009 wurden im Auftrag der Stadt Hemer Gutachten zur Fläche erstellt, die ergaben, dass der Untergrund zum Teil aus Fremdbestandteilen wie Asche, Schotter und Schlacken besteht und insbesondere mit Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastetet ist. Beim Auffüllen der Fläche vor über 60 Jahren sind, so Vermutungen der Stadt, Verbrennungsschlacken und belasteter Bauschutt mit abgekippt worden.

Förderprogramm fürdie Aufbereitung

Im Jahr 2017 meldete die Stadt Hemer das Gelände beim AAV für das Sonder-Förderprogramm „Brachflächenmobilisierung für dauerhaften Wohnraum“ an. Der AAV beauftragte in einem ersten Schritt ein Ingenieurbüro für ergänzende Untersuchungen, Planungsleistungen und Begleitung der Aufbereitungsmaßnahmen. Diese Untersuchungen wurden im Frühjahr 2019 durchgeführt und bestätigten im Wesentlichen die Ergebnisse der vormaligen Erkundungen: Um gesunde Wohnverhältnisse zu schaffen, ist ein Aushub der Anschüttung bis rund einen Meter unter Geländeoberkante, in Teilbereichen auch bis rund zwei Metern Tiefe erforderlich. Insgesamt müssen rund 650 Quadratmeter Schotter und befestigte Flächen abgetragen werden. Außerdem werden etwa 1200 Kubikmeter Boden und Auffüllungen ausgehoben.

„Insgesamt müssen rund 2400 Tonnen (ca. 120 Lastwagen-Ladungen) belasteter Boden entsorgt werden. Anschließend wird die Fläche wieder mit sauberem Bodenmaterial (ca. 100 Lkw-Ladungen) aufgefüllt“, teilt AAV-Sprecherin Sabine Schidlowski-Boos mit. Die Arbeiten sollen innerhalb von vier Wochen abgeschlossen werden.

Schutzmaßnahmenfür die Anwohner

Um die Anwohner vor Immissionen zu schützen, wurden einige Schutzmaßnahmen vorgegeben. So dürfen Bodenaushub und Bauschutt nur mit geringer Fallhöhe verladen werden, die Lastwagen müssen mit Planen abgedeckt werden. Bei trockener Witterung werden die Verkehrsflächen feucht gehalten, öffentliche Verkehrswege sollen regelmäßig gereinigt werden.

Um die Lärmbelastung zu reduzieren, müssen wartende Lastwagenden Motor abstellen, die Baumaschinen müssen die gesetzlich festgelegten Lärm-Grenzwerte einhalten. „Es werden erschütterungsarme Erdbauverfahren eingesetzt“, so der Verband.

Das Projekt in Hemer wird vom AAV zu 100 Prozent aus Mitteln des Sonder-Förderprogramms „Brachflächenmobilisierung für dauerhaften Wohnraum“ finanziert. Das Programm mit einem Gesamtvolumen von 9,2 Millionen Euro wurde 2017 von der Landesregierung NRW initiiert und läuft noch bis 2021. Insgesamt sind neben Hemer weitere zehn Projekte in anderen Kommunen des Landes ins Programm aufgenommen. Der AAV unterstützt die Kommunen bei der Identifizierung und Bewertung von Brachflächen und hilft bei der schnellen und effektiven Flächenaufbereitung für eine Wohnfolgenutzung.

Zweckbindung für dieWohnnutzung

„Schon Anfang 2020 kann die Stadt Hemer eine Fläche übernehmen, die bebaubar sein wird und auf der gesunde Wohnverhältnisse herrschen“, so die AAV-Sprecherin. Für einen Zeitraum von 25 Jahren unterliege die Fläche einer Zweckbindung für Wohnnutzung. Konkrete Pläne für die Wohnbebauung hat die Stadtverwaltung noch nicht. Errichtet werden soll bezahlbarer Wohnraum in bis zu dreigeschossigen Gebäuden. Ob die Stadt die Wohnbebauung selbst realisiert, oder die Fläche an einen Investor veräußert, steht noch nicht fest.