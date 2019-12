Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alkoholisiert hinters Steuer gesetzt

Hemer. Weil ein Autofahrer immer wieder über die Mittellinie und fast auf eine Verkehrsinsel fuhr, wurde er am Samstag um 0:40 Uhr an der Zeppelinstraße von der Polizei angehalten. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers wahr. Der Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss.