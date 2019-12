Die GAH spendete Lebensmittel im Wert von 750 Euro an die CariTasche.

Adventspäckchen für CariTasche

Mit einer Spende hat die Grüne Alternative Hemer die CariTasche unterstützt. In Hemer gibt es ca. 300 Bürger die regelmäßig bei der CariTasche Lebensmittel zu kleinen Preisen einkaufen. Die CariTasche ist sehr froh darüber, dass sie von der Wirtschaft Lebensmittel in ausreichender Menge gespendet bekommt. Bei diesen Spenden handelt es sich üblicherweise um leicht verderbliche Waren. Nur sehr selten enthalten die Spenden länger haltbare Lebensmittel, wie Kaffee, Tee oder Süßigkeiten für die Kinder. Um den Kunden der CariTasche zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, hat die GAH zum vierten Mal in Folge eine Sachspende im Wert von rund 750 Euro übergeben. Indigena Indio Kaffee, fair gehandelten Tee und Weihnachtstüten für die Kinder werden im Advent verteilt. Mit der Spende wird zweifach geholfen: den Kunden der CariTasche und den Kleinbauen in Guatemala.