Adventslieder und Gemeindefrühstück

Frönsberg. Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, lädt Pfarrer Bernd Neuser herzlich dazu ein, bekannten Adventsliedern nachzuspüren. Der Abendmahlsgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ispei. Anschließend hat das Team „Kirche in Ispei“ wieder ein Buffet für das beliebte Gemeindefrühstück gerichtet.