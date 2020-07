62-Jähriger Radfahrer kollidiert mit Schranke

Hemer. Bei einem Verkehrsunfall an der Baustelle Geitbecke wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt.

Ein 62-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag gegen 12.45 Uhr mit der Schranke an der Baustelle an der Geitbecke kollidiert und wurde dabei schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei fuhr der 62-Jährige mit dem Fahrrad von Landhausen nach Hemer. Dabei versuchte er unerlaubterweise, die Schranke zu umfahren. Nach der Kollision stürzte der Fahrradfahrer und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.