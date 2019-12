Hemer. Die Adventskalenderaktion mit Heimatmotiven fand einen schönen Abschluss. „Iss mit!“ freut sich übereine Spende für den Mittagstisch.

5050 Euro für den guten Zweck

Kalender mit historischen Stadtmotiven sind beliebt. Das hat auch die Kalenderaktion des ehemaligen IKZ-Redakteurs Michael Topp gezeigt. 500 Euro sind – aufgerundet durch den Initiator – durch den Verkauf der Restbestände zusammengekommen. Über die schöne Finanzspritze kann sich der Hemeraner Mittagstisch „Iss mit!“ freuen.

Die Spendenaktion für karitative Einrichtungen in der Felsenmeerstadt war vor 15 Jahren ins Leben gerufen worden. Der Sundwiger Heimatforscher Ernst Schüttler (vor fünf Jahren verstorben) und Michael Topp gaben damals den ersten Adventskalender mit dem durch Dominique Penn und Isabella Gabor aus der Bildredaktion des IKZ gestalteten Titelbild von Haus Hemer heraus. Hinter den 24 Türchen verbargen sich historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus Hemer aus dem Archiv Schüttler.

Nach dem großen Erfolg im Premierenjahr folgten bis 2008 als Motive der Westiger Bahnhof, die Türmchenvilla, das alte Feuerwehrgerätehaus Sundwig und das Alte Amtshaus. Von dem jeweiligen Verkauf profitierten heimische Organisationen. Rund 420 Restexemplare der jeweiligen Auflagen sollten nun ebenfalls für den guten Zweck verkauft werden. In der Hemeraner IKZ-Geschäftsstelle, bei Radio Hennecke und bei Wurst- und Käsewaren Ziebach stießen die Kalendermotive in den vergangenen Wochen auf große Resonanz. Manche Bürger komplettierten ihre Sammlung mit den fehlenden Motiven. So kamen nochmals 500 Euro zusammen. Für „Iss mit!“ ist das Geld eine wichtige Unterstützung, denn der geringe Selbstbeitrag der Mittagstisch-Gäste reicht nicht zur Finanzierung. Bis zu 90 Gäste nehmen wöchentlich an dem Essen im Jugend- und Kulturzentrum teil. Mit der Weihnachtsfeier am 16. Dezember geht es bis Januar in eine Pause. Auch die dabei verteilten Weihnachtstüten werden aus Spenden finanziert.

Mit dem schönen Abschluss hat die Kalenderaktion insgesamt 5050 Euro für den guten Zweck erbracht.