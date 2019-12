Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

39 Themen für die letzte Ratssitzung

Hemer. Es ist ein ungewohnter Termin: Der Rat kommt nicht wie üblich an einem Dienstag zusammen, sondern tagt am kommenden Donnerstag, 19. Dezember, ab 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums. In der Weihnachtssitzung haben die Politiker 39 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, davon 28 im öffentlichen Teil. Gleich zu Beginn sollen engagierte Bürger mit der Ehrennadel ausgezeichnet werden.

Haushaltsloch etwaskleiner geworden

Im Mittelpunkt der Sitzung stehen die Finanzen. Die Wirtschaftspläne für die Stadtwerke, den Märkischen Stadtbetrieb, die Stadtentwässerung und den Sauerlandpark sollen beschlossen werden. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen steht die Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes auf der Tagesordnung. Die Gesamtausgaben betragen fast 104 Millionen Euro. Das Finanzloch für 2020 ist seit der Einbringung des Haushalts im Oktober etwas kleiner geworden und beträgt rund eine halbe Million Euro. Durch die Ausgleichsrücklage kann der Haushalt fiktiv ausgeglichen werden. Die Fraktionsvorsitzenden werden ihre Haushaltsreden halten. Durch den Haushaltsbeschluss noch in diesem Jahr soll 2020 früh mit den Investitionen begonnen werden. Entscheidungen stehen auch über Gebühren, den Namen für das Alte Amtshaus und das Digitalisierungskonzept für die Hemeraner Schulen an.