28 Türchen mit einem Bibelspruch

Das Adventskalenderhäuschen hat einen schönen Platz auf einem Ecktisch im Wohnzimmer, und wenn Jost und Hildegard Schmerbeck es ansehen, freuen sie sich. Es ist nicht nur eine besondere Dekoration in der Vorweihnachtszeit, es ist zudem eine ganz persönliche Erinnerung an Jost Schmerbecks Zwillingsbruder Werner, der vor zweieinhalb Jahren gestorben ist. „Ich bin sehr dankbar, dass meine Schwägerin es mir überlassen hat“, sagt der 70-jährige Jost Schmerbeck.

Er schätzt die alte Handarbeit sehr und sieht das ganz Besondere an dem Adventskalenderhäuschen aus dem Jahr 1926. „Das ist ein Vorläufer des Adventskalenders“, weiß der Hemeraner Pensionär und erklärt, dass es sich um eine sogenannte Sonderform handelt.

Das Exemplar der Schmerbecks ist 21 cm hoch und 15 cm breit und besteht aus je zwei Teilen mit braunen Holzfronten, die durch Faden und Papierklebeband zusammen gehalten werden. Man stellt es auf, und auf den Seiten gibt es 28 statt 24 Türchen, hinter denen sich jeweils ein Bibelspruch verbirgt.

Giebelfenster mit einem Band verziert

Die Giebelfenster sind jeweils mit rosafarbenen Band verziert, das eine Zeile des Adventsliedes „Wie soll ich dich empfangen?“ von Paul Gerhardt (1653) zeigt. Der Bibelspruch befindet sich jeweils auf Transparentpapier. Sobald die Kerze im schmucken Häuschen angezündet und der erste Fensterladen geöffnet sind, hebt sich die schwarze Frakturschrift deutlich auf dem roten Papier ab. Es handelt sich dabei vor allem um Sprüche, die aus den Büchern Mose und Jesaja stammen.

Übliche Adventskalender haben nur 24 Fenster, der kirchliche Adventskalender beginnt dagegen am 1. Adventssonntag und nicht am 1. Dezember. Da der Advent zwischen zwischen dem 27. November und 3. Dezember beginnt, wurden vier zusätzliche Fenster angebracht, um alle Tage abzudecken und um den Kalender jedes Jahr wieder verwenden zu können.

„Am 24. Dezember wird die große Tür geöffnet, hinter der sich das Jesuskind liegend in der Krippe verbirgt“, erklärt Jost Schmerbeck, dem das schöne und nicht alltägliche Adventskalenderhäuschen so viel bedeutet, dass ihm seine Tochter Nicola jetzt ein Replikat hat anfertigen lassen. Dieses besondere Stück mit Seltenheitswert hat für Jost Schmerbeck eine ganz besondere Bedeutung, so dass es schade wäre, wenn es kaputt gehen würde.