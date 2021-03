224 neue Coronafälleim Märkischen Kreis

Hemer. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldete am Donnerstag 224 labortechnisch bestätigte Coronanachweise. Der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt im Märkischen Kreis bei 180,9. In den Krankenhäusern des Kreises werden zurzeit 117 Covid-19-Patienten behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 20 müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen sind kreisweit 32 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 49 Beschäftigte befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 30 und in Kindergärten zwölf Coronafälle bekannt.