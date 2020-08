16-Jährige fährt gegen Hauswand und attackiert Polizistin

Hemer. Unfall am Hademareplatz: Junge Iserlohnerin fährt alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis gegen die Wand des Geschäfts Kik.

Eine 16-jährige Iserlohnerin ist am frühen Samstagmorgen um 4.50 Uhr gegen eine Hauswand des Geschäfts Kik am Hademareplatz gefahren. Nachdem die Polizei eintraf, beleidigte die alkoholisierte Iserlohnerin die Beamten und leistete Widerstand gegen die Staatsgewalt. Infolgedessen wurde eine Polizistin leicht verletzt.

Laut Angaben der Polizei parkte ein 18-jähriger Hemeraner sein Auto auf dem Parkplatz am Hademareplatz und hatte die Iserlohnerin als Beifahrerin dabei. Er verließ nach eigenen Angaben kurzzeitig das Fahrzeug. Die 16-jährige Beifahrerin aus Iserlohn soll sich in dieser Zeit auf den Fahrersitz gesetzt und das Fahrzeug gestartet haben. Danach fuhr sie gegen die Hauswand, wodurch ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Eine Zeugin informierte die Polizei, die bei Eintreffen am Unfallort feststellen konnte, dass die 16-jährige erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 16-jährigen sollte daraufhin auf der Wache in Hemer eine Blutprobe entnommen werden. Im weiteren Einsatzverlauf beleidigte die 16-jährige die eingesetzten Polizeibeamten und leistete Widerstand, so dass sie nach der erfolgten Blutprobenentnahme dem Polizeigewahrsam in Iserlohn zugeführt wurde.