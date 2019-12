1500 Quadratmeter voller Weihnachtszauber

Für Elke Tschirner beginnen die Weihnachtsvorbereitungen schon in Oktober. Genau dann beginnt sie jedes Jahr peu a peu mit dem Aufbau ihrer Weihnachtsbeleuchtung. Unzählige Lichterketten und Kabel müssen verlegt werden, dazu kommen die ganzen Aufbauten der leuchtenden Figuren. Das Ergebnis ist eine Freude für die Augen: Auf dem rund 1500 großen Gelände in Frönsberg erstreckt sich eine bunte und ausgefallene Weihnachtslandschaft.

Auch der Weihnachtsmann ist mit seinem leuchtenden Schlitten in Frönsberg gelandet. Seine Rentiere hat er auch dabei. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Wie von Schnee bedeckt wirken die Bäume und Sträucher auf dem Grundstück von Elke Tschirner, wenn am Abend die Beleuchtung angeht. Dazu ist der Garten noch von vielen weihnachtlichen Gestalten bevölkert. Der Weihnachtsmann ist mit seinem Schlitten und den Rentieren auf der Wiese gelandet und sendet leuchtende Grüße. Polarweiß leuchtende Eisbären haben es sich ebenfalls in der lichterfüllten Landschaft gemütlich gemacht. In manchen Ecken lauern mit Lichterketten behangene Waldwichtel, selbstgebastelt von der Frönsbergerin.

„Nehmen lasse ich mir das nicht“, erzählt die Elke Tschirner, für die es jedes Jahr auf jeden Fall ein lohnender Aufwand ist. Auch die Nachbarschaft hat etwas davon. Meist eine Woche vor dem Wichtelmarkt begeht die 52-Jährige feierlich das „Anleuchten“, also den Moment, in dem die gesamte Weihnachtslandschaft zum leuchtenden Leben erweckt wird. „Es ist immer schön, gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft zu feiern. Hier bin ich echt angekommen“, sagt die Frönsbergerin, die vor vier Jahren noch in Dortmund gewohnt hat. Beim vergangenen Anleuchten waren rund 50 Nachbarn und Freunde dabei, sagt sie. „Das ist immer eine Freude“, zeigt sie schon bei dem Gedanken daran ein strahlendes Lächeln.

Für neue Deko-Ideen geht eszum Einkaufen nach Holland

Eine Begeisterung für Weihnachten und für Weihnachtsschmuck begleitet Elke Tschirner schon seit ihrer Kindheit. „Meine Mutter hat da immer sehr viel Wert darauf gelegt“, beschreibt sie. Mit den Jahren wurde die Beleuchtung immer größer. Ein größeres Grundstück ermöglichte es ihr nach dem Wegzug aus Dortmund, immer mehr Weihnachtsbeleuchtung auszustellen.

Auch die Innenräume ihres Hauses sind voller weihnachtlicher Besonderheiten, vieles davon in Weiß und

Still und starr liegt der See. Im Fall von Elke Tschirner sogar mit festlicher Weihnachtsbeleuchtung. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Silber gehalten. Besonders stolz ist sie auf eine Weihnachtslandschaft aus Glas: Ein kleines Städtchen mit Bäumen, Türmen, Engeln, Schneemännern und dem Weihnachtsmann. Der Untergrund ist mit Watte ausgelegt, am Fenster hängen Sterne, ein lächelnder Mond und Schneeflocken.

Um ihre Weihnachtssammlung stetig zu erweitern, fährt sie jedes Jahr mit ihrer Familie nach Holland, in die Nähe von Bad Bentheim. Da gibt es ein Gartencenter, das ein wahres Füllhorn an Weihnachtsdekorationen für die bereithält. Auch die neuesten Artikel, die man in Deutschland vergeblich sucht, stehen zur Verfügung. „Ich mache aber nicht jeden Trend mit“, sagt sie. In diesem Jahr seien zum Beispiel weihnachtliche Flamingos und Donuts sehr beliebt. Nicht so sehr der Fall von Elke Tschirner. In den vergangenen Jahren hat sie aber ihre Lichterketten mit LED-Varianten ersetzt.

Bis zum 6. Januar will Elke Tschirner ihre Weihnachtsbeleuchtung noch hängen lassen. Dann wird alles wieder verstaut. Das zieht sich allerdings nicht wie der Aufbau über mehr als einen Monat hin, sondern ist in wenigen Tagen erledigt. „Das geht ratzfatz“, hat Elke Tschirner die Erfahrung in den vergangenen Jahren gemacht.