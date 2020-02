„1000 Stimmen plus X“ sind das Wahlziel der Liberalen

Mit einem neuen Vorstand geht der FDP-Ortsverein in das Wahljahr und hat sich große Ziele gesetzt. „1000 Stimmen plus X ist unser Ziel für die Kommunalwahl“, sagte die Vorsitzende Andrea Lipproß auf dem Ortsparteitag. Ihr zur Seite stehen als neue Stellvertreter Manuel Monrobé und Björn Zappe.

Zufrieden blickte Andrea Lipproß in der Gaststätte Stenner auf das vergangene Jahr. Neben der politischen Arbeit gab es zahlreiche Veranstaltungen vom politischen Aschermittwoch über Betriebsbesichtigungen bis zum gemütlichen Jahresabschluss. Mitglieder des Vorstandes und der Partei hätten die FDP auf zahlreichen Veranstaltungen und überregional bei Parteitagen vertreten. Die Mitgliederzahl konnte durch zwei Neueintritte bei 33 konstant gehalten werden. Über einen soliden Kassenbestand berichtete Schatzmeister Björn Zappe.

Politisch aufregendesJahr 2020 erwartet

Auf ein „politisch aufregendes Jahr 2020“ blickte FDP-Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack, der für politisches Engagement warb. „Kommunalpolitik macht Spaß und ist keineswegs so provinziell. Wir entscheiden vor Ort, wie wir unseren Lebensraum gestalten“, sagte Stopsack. Sechs Schwerpunkte stellte er vor. So sei die Stadtplanung eine der Kernkompetenzen der FDP, bei der sie viele gute Impulse gebe. Die Region müsse stärker zusammenwirken, so bei einem interkommunalen Gewerbegebiet, aber auch bei der Bündelung der Stärken der einzelnen Städte. Bei der Digitalisierung sind digitale Bürgersprechstunde und Hemer-App liberale Themen. Auf FDP-Antrag sei auch die Ordnungspartnerschaft reaktiviert worden. Auf dem Duloh möchte die FDP die verschiedenen Nutzungen verbinden. Für den Sauerlandpark sei eine Gastronomie wichtig, Vereine müssten in Veranstaltungsformate eingebunden werden. Die Grundsteuer müsse aufkommensneutral umgestaltet werden. „Politik ist vielschichtig und eine Mannschaftsaufgabe. Wir sind als FDP wendig und schnell und können besonders für Tempo sorgen“, stimmte Stopsack auf den Wahlkampf ein.

Im vergangenen Jahr hatte Andrea Lipproß angekündigt, 2022 den Vorsitz abgeben zu wollen. Zunächst einmal bestätigten die Liberalen sie aber einstimmig in ihrem Amt. Für die Nachfolge wurden im Vorstand erste Weichen gestellt.

Manuel Monrobé undBjörn Zappe gewählt

Als stellvertretende Vorsitzende treten Manuel Monrobé und Björn Zappe die Nachfolge von Herbert Schulte und Eva Thielen an. Bernd Bohm löst den bisherigen Schatzmeister Björn Zappe ab. Schriftführerin bleibt Monika von Reppert. Als Beisitzer fungieren Peter Brand, Dr. Gerd Rosenbaum, Kai Schröder, Herbert Schulte und Mircea Catoteanu. Zu Delegierten für den Kreishauptausschuss wurden Arne Hermann Stopsack und Andrea Lipproß gewählt. Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern dankte die Vorsitzende mit Selbstgebackenem auf dem Stephanopeler Tal.

Für die Kreisvorstand wurde noch kein Kandidat nominiert, da zunächst die Umstrukturierung abgewartet werden soll. Im Bezirksvorstand ist Arne Hermann Stopsack geborenes Mitglied. Eva Thielen und Arne Hermann Stopsack sind als Delegierte für den Bezirksparteitag nominiert, Arne Hermann Stopsack auch für den Landesparteitag. Die nächste Veranstaltung der Liberalen ist der politische Aschermittwoch am 26. Februar im Alten Amtshaus.