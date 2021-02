Zwei Heiligenhauser Gaststätten verstoßen gegen Auflagen

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser Ordnungsbehörde ermittelt gegen zwei Gaststätten zu Corona-Verstößen. Betrieb im Hinterzimmer. Waffe wurde sichergestellt.

Die Spielautomaten einfach im Hinterzimmer aufgestellt – so einfach wollten es sich zwei Gaststätten in Heiligenhaus machen und gegen die Coronaauflagen den Betrieb in kleiner Form aufrecht erhalten. Doch Polizei und Ordnungsamt machten ihnen nun einen Strich durch die Rechnung. Statt selber Kasse zu machen, müssen sie nun mit hohen Geldstrafen rechnen.

Bereits am Montagnachmittag konnte, so teilt die Stadt Heiligenhaus mit, der Außendienst der Ordnungsbehörde Aktivitäten in einem Café an der unteren Hauptstraße feststellen, obwohl das Ladenlokal bereits am 30. Januar durch die Kollegen der Stadtwacht verschlossen worden sei. Die hinzugerufenen Polizeikräfte hätten gemeinsam mit den Kollegen der Ordnungsbehörde den Betreiber beim Verlassen des Lokals festhalten können, der unter der Jacke elektronische Geräte aus den dort vorhandenen Geldspielgeräten mit sich führte.

Waffe wurde ebenfalls sichergestellt

Die Geldspielgeräte wurden nun beschlagnahmt (Symbol). Foto: Tim Schulz

Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung des gesamten Ladenlokals sei zudem eine Waffe sichergestellt worden. Die Geldspielgeräte, wovon eines keine Zulassung mehr hatte, wurden zur weiteren Beweissicherung von der Ordnungsbehörde beschlagnahmt. „Im Vorfeld gab es bereits Hinweise, dass das Café in den Abendstunden regelmäßig seinen Betrieb aufnimmt und somit ein Verstoß gegen die Vorgaben der Coronaschutzverordnung NRW vorliegt, teilt die Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung, Kerstin Ringel, mit.

Dieser Verdacht auf eine illegale Nutzung des Cafés habe dann am 30. Januar in den Abendstunden bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Stadtwacht bestätigt werden können. „Hier konnten die Einsatzkräfte Gäste feststellen, die Essen und Getränke verzehrten. Den Betreiber erwartet nun ein Strafverfahren, ein Bußgeldverfahren sowie der Verlust seiner Konzession zum Führen einer Gaststätte“, so Ringel weiter.

Weiteres Café an der Hauptstraße verstößt gegen Auflagen

Bereits in der Woche zuvor konnten die Einsatzkräfte der Polizei und der Ordnungsbehörde in einem weiteren Café in Heiligenhaus - ebenfalls auf der Hauptstraße - den illegalen Betrieb einer Gaststätte in einem Hinterzimmer des Ladenlokals feststellen, berichtet Ringel weiter. „Der Betreiber hatte die sonst im Thekenbereich aufgestellten Gegenstände wie Tische, Stühle und Geldspielgeräte in ein Hinterzimmer gestellt und den Betrieb dortaufgenommen. Das Ladenlokal wurde durch die Einsatzkräfte nach der Aufnahme der Personalien aller Beteiligten geräumt und die Ein- und Ausgänge versiegelt.“

Doch auch hier mussten zwei Tage später zwei Geldspielgeräte durch die Ordnungsbehörde beschlagnahmt werden, da das Café durch den Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis der Ordnungsbehörde betreten wurde, obwohl dieses noch amtlich versiegelt war. „Auch dieser Betreiber hat mit einer hohen Geldbuße und dem Verlust seiner Konzession zum Führen einer Gaststätte zurechnen. Die anwesenden Gäste erhalten in den nächsten Tagenebenfalls Post und müssen mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen“, erklärt Ringel abschließend.

