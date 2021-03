Zismann bekennt sich deutlich zum Standort Heiligenhaus

Spannende Lieferung beim Heiligenhauser Unternehmen Zismann: Wie ein Ufo wirkt das neue Bearbeitungszentrum. Und das kann so einiges.

Ist da ein Mars-Raumschiff am Schopshofer Weg gelandet? Bei einem flüchtigen Blick erinnerte die Fracht, die von einer glänzenden Silberfolie umgeben war, ein bisschen an ein unbekanntes Flugobjekt. Tatsächlich wurde ein neues Bearbeitungszentrum in die Produktionshallen der Zismann Druckguss hineingeschoben.

Das geschah ausgerechnet an einem der kältesten Tage des Jahres, die aufwändige Verpackung sollte verhindern, dass die Betriebsmittel während der Fahrt nicht einfrieren. „Vor dem Transport der japanischen Maschine wurde durch den Importeur in Hessen ein Probelauf durchgeführt. Trotz der Verpackung ist der Filter für die Kühlflüssigkeiten eingefroren“, musste Zismann-Geschäftsführer Ralf Herre feststellen.

Maschine musste erstmal auftauen

In der warmen Halle „taute“ die Maschine wieder auf, inzwischen hat „Speedio Modell R650X2“ von Brother seine Arbeit aufgenommen. Martin Wirth ist einer der Einrichter, der die zu bearbeitenden Werkstücke in die richtige Position bringt und den Bearbeitungsprozess programmiert. Dann schließt sich die Tür, und wie von Wunderhand getrieben macht der Automat genau das, was ihm vorgegeben wurde. Durch den Einsatz des zweiseitigen Palettenwechslers wurde die Prozessintegration verbessert. „Wir steigern damit nicht nur unsere Produktivität, sondern durch die zusätzliche Maschine auch unsere Kapazität“, so Ralf Herre.

Zerspannungsmechanker Martin Wirth arbeitet bei der Firma Zismann an einer neuen Bearbeitungsmaschine, die auf Schnelligkeit und eine Non-Stop-Bearbeitung ausgelegt ist. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Doch wie läuft es bei dem Unternehmen seit Beginn der Pandemie? „Wir haben gut zu tun, trotz Corona. In diesem Jahr zieht es deutlich an“, so der Chef des Unternehmens, das sich auf Präzisionsteile aus Aluminiumdruckguss und Zinkdruckguss sowie deren mechanische Bearbeitung spezialisiert hat. Bereits zuvor wurde bei Zismann in energiesparende Technik investiert. „Nach dem Einbau von LED-Lampen steht eine effiziente Trafoanlage an. Das und die Anschaffung der neuen Bearbeitungsmaschine ist eine deutliches Bekenntnis zum Standort Heiligenhaus. Und das, obwohl die Vorgaben aus Berlin nicht gerade die Konkurrenzfähigkeit mit anderen Ländern erhöhen“, wie Herre feststellen muss.

Bekenntnis zum Standort in Heiligenhaus

„Die CO2-Steuer ist eine Riesenbelastung“ stöhnt der Unternehmenschef, der Kunden aus vielen Bereichen hat. Darunter sind Maschinenbauer, die druckdichte Teile brauchen, die hoch belastbar sind. Regelmäßige Röntgenuntersuchungen garantieren die Qualität der Bauteile. Zismann fertigt daneben Teile für den Sportwagenbauer Porsche an. „Damit wird die Kinematik der Spoiler bedient“, so Ralf Herre.

Autos waren lange Zeit ein Aushängeschild des 1954 von den Brüdern Zismann gegründetem Unternehmens. Die Modelle im Maßstab 1:43 vom Oldtimern aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel dem legendären „Opel Doktor“, begeisterten in den sechziger Jahren die Jungens. Heute noch heute sind die filigranen „Ziss-Modell“ bei Sammlern begehrt.

Mit Druck in Form

Beim Druckgussverfahren wird geschmolzenes Metall in Stahlformen gegossen oder gedrückt. Die Formen, auch Werkzeuge genannt, sind aus Stahl und für jedes Projekt speziell entwickelt.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Heiligenhaus.