Die Agentur für Arbeit in Mettmann veröffentlicht jeden Monat einen Arbeitsmarktbericht.

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen nimmt in Heiligenhaus leicht ab

Heiligenhaus. Die Agentur für Arbeit Mettmann blickt positiv auf den Arbeitsmarkt: Dieser erhole sich langsam wieder von den Folgen der Pandemie.

Während im Juli normalerweise die Zahl der Arbeitslosen steige, sei dies in diesem Jahr ausgeblieben: Das meldet die Agentur für Arbeit Mettmann in ihrem aktuellen Arbeitsmarktbericht. In Heiligenhaus sind aktuell 1.017 Menschen arbeitslos, das sind 32 weniger als im Juni und 168 weniger als vor einem Jahr.

Für Heiligenhaus wird aufgrund der geringen Größe der Städte keine Quote ausgewiesen. Aber auch in Heiligenhaus konnten mehr Menschen eine Arbeit finden. Die Anzahl der Arbeitslosen sei zwar noch immer deutlich höher als vor der Pandemie, es gebe aber erfreuliche Signale, so die Agentur für Arbeit.

Viele Stellen sind noch offen

Alleine im Juli meldeten Unternehmen aus dem Kreis Mettmann rund 980 freie Stellen. Damit stieg die Zahl der offenen Stellen auf rund 3500, das seien 1000 Stellen mehr als vor einem Jahr. In der Agentur für Arbeit Velbert – inklusive Heiligenhaus und Wülfrath – sind aktuell 5024 Menschen arbeitslos, fünf weniger als im Juni und 497 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibe unverändert bei aktuell 7,2 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 7,9 Prozent.

Im Juli meldeten sich 935 Personen (neu oder erneut) arbeitslos (89 mehr als vor einem Jahr). Zeitgleich konnten 932 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden (286 mehr als vor einem Jahr). Die Arbeitgeber der drei Städte meldeten im Juli zusammen 242 neue Arbeitsstellen, 65 mehr als vor einem Jahr. Damit sind in der Agentur für Arbeit Velbert derzeit 809 freie Stellen gemeldet und der Bestand erhöht sich somit um 157 Stellen zum Vorjahr.

