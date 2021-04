Zahl der Arbeitslosen im Kreis Mettmann geht leicht zurück

Das Gebäude der Agentur für Arbeit in Velbert.

Ein Frühlingstrend ist laut Agentur für Arbeit in Niederberg zu erkennen. In Heiligenhaus sind 24 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat.

Eine Frühjahrsbelebung meldet die Agentur für Arbeit in Mettmann: Die Arbeitslosenquote im Kreis sinkt auf 7,1 Prozent. In Heiligenhaus gibt es derzeit 1084 Menschen ohne Beschäftigung.

In der Agentur für Arbeit Velbert sind aktuell 5247 Menschen arbeitslos, das sind 129 weniger als im Februar und 1044 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 7,7 Prozent im Februar auf aktuell 7,5 Prozent, vor einem Jahr lag die Quote bei 6,0 Prozent. Im März meldeten sich 668 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 397 weniger als vor einem Jahr. Zeitgleich konnten 808 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 332 weniger als vor einem Jahr.

Keine Quote für Heiligenhaus

Die Arbeitgeber der drei Städte Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath meldeten im März zusammen 199 neue Arbeitsstellen, zwei weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Agentur für Arbeit Velbert derzeit 565 freie Stellen gemeldet und der Bestand verringert sich somit um 110 Stellen zum Vorjahr. In der Stadt Velbert sind aktuell 3.452 Menschen arbeitslos, das sind 73 weniger als im Februar, aber 639 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Velbert sinkt von 7,9 Prozent im Februar auf aktuell 7,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 6,3 Prozent.

In der Stadt Heiligenhaus sind aktuell 1.084 Menschen arbeitslos, das sind 24 weniger als im Februar, aber 210 mehr als vor einem Jahr. In der Stadt Wülfrath sind aktuell 711 Menschen arbeitslos, das sind 32 weniger als im Februar, aber 195 mehr als vor einem Jahr. Für Heiligenhaus und Wülfrath wird aufgrund der geringen Größe der Städte keine Quote ausgewiesen