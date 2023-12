Bescherung Wunschbaum: Mehr als 130 Wünsche in Heiligenhaus erfüllt

Heiligenhaus Die Organisatorinnen haben die Geschenke verteilt und so für viel Freude gesorgt. Im Vorfeld gab es aber auch einen Wermutstropfen.

„Unsere Gedanken sind in der Weihnachtszeit immer auch bei Menschen, denen es nicht so gut geht“, sagt Uschi Klützke, Vorsitzende der Frauen Union (FU) der CDU. Daher liegt den Mitgliedern auch die alljährliche Wunschbaum-Aktion sehr am Herzen.

Wie jedes Jahr stand in der Kreissparkasse Heiligenhaus wieder ein Wunschbaum, von dem man sich ein Kärtchen abnehmen konnte, um bedürftigen Menschen eine Freude zu machen. „Alle Wünsche, es waren dieses Mal über 130, konnten erfüllt werden“, ist Uschi Klützke begeistert. Einen kleinen Wermutstropfen gab es allerdings, denn vier Kärtchen waren abgenommen worden, aber die Geschenke wurden leider nicht an der Sammelstelle bei der Löwen Apotheke abgegeben. Da mussten die Damen der Frauen Union ganz schnell selbst einspringen und diese Geschenke in kürzester Zeit nachträglich besorgen.

Bei der Lebenshilfe in Heiligenhaus wurde gemeinsam gesungen

Die erste Station für die Geschenkübergabe war das Wohnhaus der Lebenshilfe in Heiligenhaus. „In die strahlenden Augen der Bewohnerinnen und Bewohner zu sehen, berührt uns immer ganz besonders. Es ist eine große Freude, mit diesen Menschen zusammen zu singen und sich Gedichte und Musikvorträge von ihnen anzuhören. Das ist Weihnachten“, so die Vorsitzende der FU.

Uschi Klützke ist stolz auf Wunscherfüller und die fleißigen Frauen

Anschließend wurden die Geschenke der Wunschbaum-Aktion an acht weitere Institutionen verteilt. Dazu Uschi Klützke: „Ich danke allen engagierten Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüllern sowie den fleißigen Frauen unserer FU für ihr ehrenamtliches Engagement. Es macht mich stolz, dass wir wieder so viele Wünsche erfüllen und Freude verbreiten konnten!“

Frauen Union hatte Besuch vom Nikolaus

So konnten die Frauen dann auch im Waldhotel Heiligenhaus „eine wunderbare, fröhliche und stimmungsvolle Weihnachtsfeier, bei hervorragendem Essen und einem brillanten Service“ feiern, wie Uschi Klützke berichtet. Bürgermeister Michael Beck begrüßte die Damen und sogar der Nikolaus (stellvertretender Bürgermeister Heinz-Peter Schreven) kam zu Besuch.

