Brandserie Wieder Brand in Heiligenhaus: Polizei setzt Hubschrauber ein

Heiligenhaus. Diesmal gingen Laubtüten an der Rheinlandstraße in Flammen auf. Anwohner konnten selbst löschen. Polizei fahndet nach den Brandstiftern.

Die Brandserie geht weiter : In der Nacht zu Mittwoch zündeten Unbekannte Säcke voller Laub an der Rheinlandstraße an. Im Rahmen der Fahndung nach den möglichen Tatverdächtigen setzte die Polizei sogar einen Hubschrauber ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Anwohner konnten löschen

Gegen 0.20 Uhr bemerkten Anwohner der Rheinlandstraße, dass mehrere Müllsäcke, die mit Laub befüllt waren, brannten. Die Papiersäcke waren im Einmündungsbereich Rheinlandstraße/Gohrstraße auf einem Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg abgelegt. Die Anwohner konnten das Feuer erfolgreich selbstständig mit Feuerlöschern bekämpfen.

Aufgrund der Brandserie in der Stadt leitete die Polizei eine sofortige Fahndung nach den Brandstiftern ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich mit der Polizei Heiligenhaus, 02056 9312 6150 , in Verbindung zu setzen. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.