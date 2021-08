Wie die Stadt Heiligenhaus die Digitalisierung angeht

Heiligenhaus. Alles soll digitaler werden im Heiligenhauser Rathaus, sowohl interne als auch externe Abläufe. Dafür hat die Stadt einen Mitarbeiter eingestellt.

Die Digitalisierung vorantreiben, da sind sich alle Fraktionen im Heiligenhauser Stadtrat einig, das müsse in Angriff genommen werden. Und nicht nur beim Thema Ausstattung der Schulen – sondern auch bei der Verwaltung. Dem Digitalkoordinator, dem Ersten Beigeordneten Björn Kerkmann, steht nun seit Mai mit Nils Gilges ein neuer Mitarbeiter zur Seite, um die Theorie auch in die Praxis umzusetzen.

Nils Gilges freut sich auf die neuen Aufgaben für die Stadt Heiligenhaus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Zeichen hin zu mehr Digitalisierung, die wurden bereits von Politik und Verwaltung gesetzt; so beschloss der Rat zuletzt eine Beteiligung an Regio.IT, deren Leistungsspektrum unter anderem beinhaltet, die Stadt bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen zu unterstützten; auch ging die Stadt mit den Stadtwerken eine Kooperation ein beim Thema Lorawan-Funknetz. Als erstes Projekt aus dieser Reihe stellt die Stadt auf ihrer Homepage (www.heiligenhaus.de) seit kurzem gesammelte Wetterdaten online.

Kaum Grenzen beim Thema Digitalisierung

Was man alles digitalisieren könnte im großen Verwaltungsapparat, „da sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt“, weiß Nils Gilges zu berichten, „die Frage ist aber immer: Brauchen wir das in Heiligenhaus?“ Gilges steht derzeit kurz vor seiner Masterarbeit, der 26-Jährige studiert Beratung und Digitalisierung an der FOM in Düsseldorf. Zuvor hat er eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel absolviert und mehrere Jahre in Düsseldorf für einen Onlineshop gearbeitet.

Mit kleinen Städten kenne sich der Wahl-Düsseldorfer aus, „ich komme selber aus einem Dorf am Niederrhein, und ich finde es auch spannend, in einer kleineren Kommune die Digitalisierungsvorhaben umzusetzen. Denn hier kann man am Ende einfach viel mehr bewegen und sieht die Erfolge“, freut sich Gilges auf die kommenden Projekte. Da gibt es einige: „Auf der einen Seite wollen wir die verwaltungsinternen Strukturen digitaler aufstellen, Thema E-Akte, da geht es dann darum, bei den Mitarbeitern im Rathaus nachzuhören, wie ist die Situation und was wir ändern können“, berichtet Gilges – der die Projekte aber nur vorantreibt; für die Umsetzung seien natürlich weiterhin die Kollegen in der IT zuständig.

Mehr Service für den Bürger

Für den Bürger spannend wird es dann bei Serviceleistungen der Stadt, die künftig auch vom Smartphone genutzt werden sollen. Statt erst einen Termin machen zu müssen oder in der Warteschlange vor dem Bürgerbüro zu stehen, sollen viele Dinge demnächst online möglich sein. Was genau, daran arbeite die Verwaltung derzeit, „ich habe da noch viele Ideen“, berichtet Gilges voller Tatendrang. Bis dahin werde der zuständige Arbeitskreis genug zu tun haben, Gilges will nun erstmal gemeinsam mit Björn Kerkmann eine Gesamtstrategie entwickeln.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus