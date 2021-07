Wenig Beanstandungen nach Kontrolle in Velberter Saunaclubs

Velbert. Der Kreis Mettmann hat mit den Ordnungsämtern Rotlicht-Etablissements unter die Lupe genommen. Einsätze verliefen ohne größere Verstöße

Einer Kontrolle mussten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag diverse Rotlicht-Etablissements (so genannte Sauna-Clubs) im Kreis Mettmann unterziehen; auch in Velbert waren Einsatzkräfte unterwegs.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann leistete im Rahmen eines Amtshilfeersuchens Unterstützung in Form der Bereitstellung einer Vielzahl von Einsatzkräften. Insgesamt verlief, so die Polizei, der Einsatz ruhig und ohne besondere Zwischenfälle oder größere Feststellungen.

Vier Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen in Velbert

Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr seien dabei 122 Personen kontrolliert worden, davon 75 in den beiden Kontroll-Objekten in der Harkortstraße in Velbert und an der Robert-Zapp-Straße in Ratingen. Hier seien die Beamtinnen und Beamten auf insgesamt 65 Prostituierte (41 in Ratingen, 24 in Velbert) sowie zehn weitere Angestellte getroffen, die der Reihe nach polizeilich, sowie ordnungs- und ausländerrechtlich überprüft worden seien.

In dem Objekt in Velbert mussten die Beamten des Kreisordnungsamtes vier Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Auflagenverstößen verfassen. So konnten die betroffenen Prostituierten keine Anmeldebescheinigung vorlegen oder die verpflichtende gesundheitliche Beratung nicht nachweisen.

Weitere Kontrollen angekündigt

Unter den Prostituierten befand sich in dem Objekt in Ratingen eine Prostituierte, welche zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. In den Reihen der vor Ort angetroffenen Gäste ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für gezielte Personenkontrollen. Im Laufe des gemeinsamen Einsatzes wollten die Beamten zudem noch einen dritten Sauna-Club in Erkrath kontrollieren. Vor Ort ergaben sich. so die Polizei weiter, jedoch keine Hinweise auf einen derzeit laufenden Betrieb.

Die zuständigen Behörden würden auch in Zukunft gemeinsam mit der Polizei nicht angekündigte Kontrollen in Sauna-Clubs sowie im Rotlicht-Milieu durchführen, um mögliche Verstöße gegen Auflagen oder Straftaten sowie die dahinter liegenden Strukturen aufzudecken und zu verfolgen.

