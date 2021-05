Weitere Heiligenhauser Haltestellen werden umgebaut

Ebenerdig soll der Einstieg, wie hier bereits am Rathausplatz, auch an weiteren Haltestellen werden.

Heiligenhaus. 270.000 Euro fließen in die barrierefreien Umbauarbeiten an Heiligenhauser Haltestellen. Die Arbeiten gehen bald los, am erstes Am Siepen.

Die Attraktivierung des ÖPNV in Heiligenhaus geht weiter, teilt der Fachbereich Straßenbau der Stadt mit. Nachdem 17 Bushaltestellen bereits barrierefrei ausgebaut worden seien, würden nun sechs weitere folgen. Mit den Arbeiten soll es auch bald losgehen.

Betroffen von Umbaumaßnahmen sind demnach die Haltestellen Am Siepen, Ehemannshof, Realschule, Unterstadt und Unterilp II. Es ist geplant, die beiden Haltestellen Realschule innerhalb der Sommerferien auszubauen. Infolge der Anhebung des Wartebereiches auf das Höhenniveau des Busein- und ausstieges, soll allen Fahrgästen der Einstieg in den Bus erleichtert werden.

Erleichterung für viele Passagiere

Fahrgäste mit Rollator, Gehbehinderte, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Einkaufstrolleys sollen besonders von der Barrierefreiheit profitieren, zumal bei der Planung auch bewusst darauf geachtet worden sei, dass der Bus so nah wie möglich am Wartebereich halten könne. Sehbehinderte Menschen sollen außerdem durch in den Boden eingelassene taktile Leitelemente sicher in den Bus hinein und wieder hinaus geführt werden.

Eine Ersatzhaltestelle wird in Abstimmung mit der Rheinbahn während der Bauzeit eingerichtet. Eine Umleitungsstrecke wird weder für den ÖPNV noch für die Anlieger benötigt. Weiterhin wird die Haltestelle Unterstadt mit zwei Glaswartehallen ausgestattet. Die Maßnahme wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, VRR, gefördert. Die Gesamtsumme der Maßnahme liege, so teilt die Stadt mit, bei rund 270.000 Euro brutto. Der Förderanteil liegt insgesamt bei 145.000 Euro.

Rheinbahn baut weitere Haltestelle um

Der Startschuss für den barrierefreien Ausbau stehe kurz bevor. Die Arbeiten an der Haltestelle Am Siepen werden nach Auskunft der beauftragten Solinger Baufirma Anfang Juni aufgenommen. Bereits umgebaut wird derzeit durch die Rheinbahn die Haltestelle Am Löh zwischen Isenbügel und Tüschen.

