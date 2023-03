Was die Heiligenhauser Ukrainehilfe nach einem Jahr macht

Heiligenhaus. Ins ukrainische Lviv wird bald der achte Hilfstransport aus Heiligenhaus aufbrechen. Auch die Integration der Geflüchteten ist Ziel der Gruppe.

Viele wollten helfen, als der Krieg in der Ukraine begann: Ganze Autokolonnen machten sich auf zur Grenze, um den Menschen dort Sachspenden und Hilfsmittel zu bringen. Um dem anfänglichen Chaos zu begegnen, gründete sich die Initiative Heljens hilft Ukraine, um die Hilfsaktionen unter einem Dach zu bündeln und zu koordinieren: Was wird wo genau gebraucht? Mit Kopf, nicht kopflos helfen, war die Auffassung. Nach einem Jahr zieht die Initiative nun eine Bilanz.

„Mir war sofort klar, dass ich mehr tun wollte als lediglich Geld zu spenden“ wird in einem ausführlichen Bericht der Initiative Taner-Egin-Richter zitiert. Ein paar Tage und Anrufe später hätten sich daraufhin Peter Rüngeler, Rostyslava und Andreas Holthaus, Tobias Kaiser und Rüdiger Welsch versammelt; dazu gekommen seien dann noch Jan Heinisch, Christoph Sondermann, Frank Jacobs und Guenola Langenberg. „Uns einte der starke Wille, helfen zu wollen. Wir hatten aber keine Ahnung, wie genau wir das anstellen sollten“, wird Rüdiger Welsch zitiert.

Heiligenhauser unterstützen die Initiative von Beginn an

Schnell sei die Gruppe aktiv geworden und es startete der erste vollgepackte Kleintransporter, die im ukrainischen Lviv benötigt wurden, unter anderem auch mit den Sachen aus der Aktion „Ein Teil mehr“ der Löwenapotheke – all das sei nur möglich gewesen durch die große Unterstützung durch die Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser, bedankt sich die Gruppe auch bei den hiesigen Unternehmen, Verbänden, den Kirchengemeinden sowie der Stadtverwaltung.

Daniel Holthaus (links) und Andreas Holthaus (Mitte) von Heljens hilft Ukraine erhalten von Pavlo Husar, Leiter des Eisenbahn-Kankenhauses Lviv, Ukraine (rechts) eine Dankesurkunde. Foto: Heljens hilft Ukraine

Von zahlreichen Firmen aus Heiligenhaus als auch aus Nachbargemeinden habe die Initiative sowohl Geld- als auch Sachspenden erhalten: „So stellte zum Beispiel Stepstone 60 Laptops, welche ukrainischen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme am virtuellen Unterricht ermöglichten. Mit den von Vodafone zur Verfügung gestellten Sim-Karten konnten Geflüchtete den Kontakt in die Heimat halten und mit einem Lkw der Firma Woelm wurden Hilfsgüter auf Paletten in die Ukraine gebracht.“ Auch mehrere Arbeitsverhältnisse seien an Unternehmen in Heiligenhaus vermittelt worden.

Hilfe in Lviv und in Heljens bei der Integration

Die Unterstützung des Stadtmarketings, unter anderem durch die Bereitstellung des Ladenlokals an der Hauptstraße, sei ebenso wichtig gewesen als Anlaufstelle für Helfer und Geflüchtete: „Dies alles trug zur schnellen Integration der Kriegsflüchtlinge in Heiligenhaus ebenso bei, wie die Unterstützung bei Behördengängen und bei der Schulanmeldung“, wird Rostyslava Holthaus zitiert. Guenola Langenberg ergänzt „Zum Schulstart im letzten Jahr haben wir ukrainische Kinder mit Tornistern ausgestattet und eine Hausaufgabenbetreuung sowie Deutschkurse in Kooperation mit der VHS und dem Club organisiert.“

Aktuell werde der achte Transport vorbereitet. Schwerpunkt der Hilfe sei von Beginn an ein Krankenhaus in Lviv gewesen, welches Verletzte aus den Kriegsgebieten im Osten des Landes versorgt. Bei den jüngsten Fahrten seien auch Hilfsgüter an ein Waisenhaus übergeben worden; dort müssen viele Kinder versorgt werden, welchen der Krieg die Eltern genommen habe: „Wir fahren beide Einrichtungen direkt an, um die in Heiligenhaus gesammelten Spenden zu übergeben“, berichtet Andreas Holthaus, der bei sämtlichen Transporten am Lenkrad saß.

>>> So kann man helfen

Für Geldspenden hat der Förderverein des Stadtmarketings sein Konto bei der Kreissparkasse Düsseldorf zur Verfügung gestellt: IBAN: DE40 3015 0200 0018 0020 22, Verwendungszweck: „Ukraine-Hilfe“.

Weitere Infos unter heljenshilftukraine.de, 0172 7123082 und egin.taner@arcor.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus