Was den Heiligenhauser Post Sportverein so besonders macht

Heiligenhaus. Seit 65 Jahren gibt es in Heiligenhaus den Post SV. Das wurde nun gefeiert – und viele Mitglieder geehrt. Verein freut sich über Verstärkung.

Der Wunsch vieler Heiligenhauser Postler sich auch außerhalb der Dienstzeit bei Sport und Spiel zu bewegen, führte am 25. Oktober 1956 zur Gründung des Post Sportvereins. Ziel des Vereins war und ist es, neben der Sportausübung auch die Geselligkeit zu pflegen. Im Sinne der Geselligkeit feierten am Samstagabend einige Mitglieder und Freunde des PSV das 65-jährige Bestehen bei einem Festabend im Ratskeller.

Hannelore Wenzik, Vereinsmitglied seit 1970 und 2. Vorsitzende des PSV, weiß, was ihren Verein für sie so besonders macht und wie der Verein die Corona-Zeit erlebt hat. Früher, so Wenzik, war im PSV richtig viel los: Alleine die Tischtennisabteilung beinhaltete vor langer Zeit sieben Herrenmannschaften, drei Damenmannschaften und diverse Jugendteams. Heute jedoch ist die Situation eine andere: „Wir haben keine Jugendabteilung mehr und fast nur noch Damen im Tischtennis. Wir können keine Herrenmannschaft und nur noch ein einziges Damen-Team stellen.“

Heiligenhauser Verein hatte in der Pandemie kaum anfallende Kosten

Ein Foto aus den Anfangszeiten – da gab es noch eine Fußballmannschaft. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ein Umstand, der eigentlich schade sei – in Zeiten einer weltweiten Pandemie, die viele Sportvereine an den Rand des Ruins treibt, jedoch ein Sechser im Lotto: Durch die Fokussierung auf Breiten- und Hobbysport fallen beim PSV keine Kosten für Übungsleiter oder Sportler an, somit konnten die laufenden Kosten auf ein Minimum beschränkt werden. Aufgrund des hohen Altersschnitts war den PSV-Mitgliedern allerdings auch schnell klar: Wir treffen uns erst wieder, wenn alle geimpft sind, da das Risiko sonst zu hoch ist.

Mittlerweile könne der Verein eine fast lückenlose Impfquote aufweisen und endlich wieder den Sportarten Tischtennis, Gymnastik und Badminton nachgehen. Am Samstag fand nun also im Ratskeller eine angemessene Jubiläumsfeier statt, bei der neben Mitgliedern des PSV auch Freunde aus dem Vereinsumfeld zugegen waren. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere Jubilare unter den Mitgliedern geehrt – teilweise mit 50- oder 60-jähriger Vereinszugehörigkeit.

Vereinsleben steht fast noch über dem sportlichen Aspekt

Der Heiligenhauser Post SV feierte am Samstag im Ratskeller das 65-jährige Vereinsbestehen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Hannelore Wenzik weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Treue zur Leidenschaft und zum Heimatverein ist: „Unser Verein ist so besonders, weil viele heute ältere Mitglieder schon als junge Menschen viel zusammen erlebt haben – egal ob sportlich oder privat.“ Für Wenzik sei der PSV wie eine Familie, ein Vereinswechsel sei trotz sich verändernder Lebensumstände nie in Frage gekommen. „Wir haben in Wülfrath gewohnt, heute leben wir in Neviges. Natürlich gibts da auch Vereine, wo man ein bisschen Tischtennis spielen könnte. Aber darum gehts ja gar nicht hauptsächlich – das Miteinander steht im Mittelpunkt, dafür fahre ich gerne weiter nach Heiligenhaus!“

Mit ihrer Damenmannschaft spielt Wenzik auf Bezirksebene – und wirbt dafür, die Abteilung wieder zu vergrößern: „Gerade in unserem Alter fällt immer mal jemand aus. Um das zu kompensieren, bräuchten wir mehr Sportler und Sportlerinnen.“

Hier können sich Interessierte melden

Sportlich geht es beim Post SV in drei Abteilungen zu. Tischtennis und Badminton sind montags und donnerstags von 19 bis 21.30 Uhr in der Nordring-Turnhalle zeitgleich aktiv, rückengerechte Gymnastik wird mittwochs in der Zeit von 17:30 bis 18.30 Uhr betrieben.

Für alle drei Abteilungen werden neue Hobbysportlerinnen und Sportler gesucht. Für Interessierte bietet der Verein im November die Möglichkeit, sowohl Badminton und Tischtennis als auch Gymnastik unverbindlich auszuprobieren.

Für die Gymnastikabteilung wird zusätzlich eine neue Übungsleiterin oder ein neuer Übungsleiter gesucht. Interessierte können sich melden bei Hannelore Wenzik (Tischtennis) unter 02053/923469, Ludger Hegemann (Badminton) unter 0173/8432446 oder an Regina.merk@postsv-heiligenhaus.de (Gymnastik).

