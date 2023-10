Konzert Was 2023 bei „Lille Juleaften“ in Heiligenhaus anders ist

Auch in diesem Jahr werden die Heiligenhauser musikalisch auf Weihnachten eingestimmt. Wann das Benefizkonzert stattfindet, wie es Tickets gibt.

Die Weihnachtszeit ist nicht mehr fern, die musikalische Einstimmung auf selbige auch in diesem Jahr wieder garantiert: Der „Lille Juleaften“ findet am Sonntag, 3. Dezember, wieder in der Kant-Aula statt, ab 17 Uhr versprühen dann Hannes Johannsen, Lutz Strenger, Juliane Grothe, Tobias Kaiser, Anne von Nordheim und Lothar Meunier ersten Weihnachtszauber.

“600 verkaufte Karten sollten das Ziel sein“, blickt Thomas Meuser, Gebietsdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf, optimistisch in Richtung Advent und hofft auf einen regen Zuspruch von großen und kleinen Weihnachtsmusikfans.

Der Konzert-Erlös aus Heiligenhaus geht wieder an die Tafel Niederberg

Der Erlös des Benefizkonzerts, bei dem die Musiker komplett auf ihre Gage verzichten und sich die Sparkassenstiftung und die Stadt Heiligenhaus die entstehenden Kosten teilen, geht auch diesmal wieder an die Tafel Niederberg, die sich im vergangenen Jahr über fast 6.500 Euro freuen konnte.

In diesem Jahr kein Livestream – dafür eine Pause

Zwei Neuerungen gibt es in diesem Jahr: Zum einen wird auf den Live-Stream übers Internet verzichtet und der „Lille Juleaften“ damit zu einer reinen Präsenzveranstaltung. Zum anderen gibt es nun eine Pause, in der die Tafel wie auch vor Beginn des Konzerts für Speisen und Getränke sorgt.

Ein ganzer Chor zu Gast bei „Lille Juleaften“ in Heiligenhaus

Nicht nur weihnachtliche Musik erwartet das Publikum, „wir werden auch die ein oder andere lustige Geschichte erzählen“, kündigt Hannes Johannsen an. „Für die Zuhörer gibt es kleine Überraschungen und am Ende des Konzerts werden natürlich auch zusammen Weihnachtslieder gesungen.“ Ein „feines Konzept mit toller Musik“ also – und ein ganzer Chor zu Gast: „Vergangenes Jahr war ich bei der Weihnachtsfeier der Suitbertus-Schule zu Gast und durfte den Eltern-Lehrer-Chor beim Lied „Fenstersterne“ musikalisch unterstützen, bei dem Lied also, das Hannes und ich selbst komponiert haben“, erzählt Lutz Strenger. „Da kam uns die Idee, andersherum den Chor auch beim „Lille Juleaften“ einzubauen“.

Karten gibt es ab sofort online über Neanderticket.de oder in allen Neanderticket-Vorverkaufsstellen (u. a. im Kulturbüro und im Reisebüro im Rathauscenter).

