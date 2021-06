Axel Rittinghaus, Tamara Ströter, Michael Krahl und Gudrun Kästner (v.l.) bringen die rot-weißen Strickmützen an zwei Pollern auf dem Basildonplatz an. Damit wollen sie auf versteckte Gefahren für Sehbehinderte hinweisen. Gestrickt hat die Mützen Gudrun Kästner: „Schauen Sie nicht so genau hin, ob die Maschen auch richtig sind“, sagt sie lachend.