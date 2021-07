Warum Heiligenhaus ebenfalls das Wasser abkochen sollte

Zu Überschwemmungen ist es am Wasserwerk Styrum in Mülheim gekommen.

Heiligenhaus. Normalerweise kommt das Heiligenhauser Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen; an heißen Tagen wird jedoch RWW-Wasser eingespeist. Was nun gilt.

Das Kreisgesundheitsamt Mettmann hat am Donnerstagabend bis auf Weiteres ein Abkochgebot von Trinkwasser angeordnet. Betroffen sind die Städte Heiligenhaus, Velbert, Wülrath und Ratingen. Grund dafür ist durch das Unwetter verursachte mögliche Verunreinigung des von RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaftfiltrierten Ruhrwassers.

Abkochen bedeutet, dass das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd kochen muss. Mit nicht abgekochtem Wasser sollte man weder trinken noch reinigen (Lebensmittel), Zähne putzen oder Eiswürfel herstellen. Kaffeemaschinen müssten auf mindestens 82 Grad aufheizen, sonst ist auch hier abgekochtes Wasser zu nutzen. Auch Wunden sollten nur mit abgekochtem Wasser behandelt werden. Bei kranken oder immungeschwächten Personen sowie Kleinkindern sollte auch für die Körperpflege abgekochtes Wasser benutzt werden. Duschen, Baden, Wäsche und Geschirr waschen ist hingegen möglich.

Brunnenwasser reicht manchmal nicht aus

Normalerweise, betont Michael Scheidtmann, kommt das Heiligenhauser Trinkwasser aus dem eigenen Brunnen; aber es könnte passieren, dass an heißen Tagen auch RWW-Wasser eingespeist wird. Deswegen gilt auch hier nun das Abkochgebot. Foto: Uwe Möller / Funke Fotoservices

Eigentlich wird das Heiligenhauser Trinkwasser durch eigenes Brunnenwasser gewonnen, dass durch die vielen natürlichen Schichten bereits natürlich filtert; doch dass das Abkochgebot auch für Heiligenhaus gilt, erklärt Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann: „Zu Hochzeiten, wie im Sommer, kann es dazu kommen, dass wir einige Kubikmeter Wasser von RWW beziehen. Das ist ein Automatismus, sollte es bei uns knapp werden.“ Somit gehe Scheidtmann zwar nicht davon aus, dass aktuell Ruhrwasser ins Heiligenhauser Leitungswasser gelange, „aber man kann es für die nächsten Tage, wenn es auch wieder wärmer wird, nicht ausschließen.“

Das Problem mit dem RWW-Wasser: Die aktuelle außergewöhnliche Hochwassersituation habe, so teilt der Kreis Mettmann mit, dazu geführt, dass das von den beiden Wasserwerken in Mülheim-Styrum für die Trinkwasserversorgung aufbereitete Uferfiltrat der Ruhr von Flusswasser beeinträchtigt werde. Das führe zu einer deutlichen Trübung des Trinkwassers. Die RWW desinfiziere das Wasser mit Ozon, UV-Licht sowie Chlor in extrem hoher Konzentration. Es sei mit gravierenden Geschmacks- und Geruchsveränderungen zu rechnen.

Weitere Informationen

Wer genau wissen will, ob sein Haushalt betroffen ist, kann unter www.rww.de/trinkwasseranalysen Wohnort, Straße und Hausnummer eingeben. Wird angezeigt, dass das Trinkwasser aus den Wasserwerken Mülheim/Styrum-Ost und Mülheim/Styrum-West kommt, ist man betroffen. Fragen und Antworten zur Chlorung gibt es unter www.rww.de/chlor, zum Abkochgebot unter www.rww.de/abkochgebot. Auch die Stadtwerke werden auf ihrer Homepage regelmäßig informieren.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus