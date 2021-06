Wanderungen durch Heiligenhaus finden wieder statt

Heiligenhaus. Der Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie lädt wieder zu einer Heljens-Wanderung ein. Dabei gibt es was zu entdecken – und zu naschen.

Die beliebten Heljens-Wanderungen des Stadtmarketing-Arbeitskreises Gastronomie können endlich starten – das teilt Stadtmarketings-Koordinator André Saar mit. Los geht es bereits am kommenden Samstag, 12. Juni: Da steht die Wanderung unter dem Motto Industrietour.

Nach der Gastro-Wanderung des Stadt-Marketing Heiligenhaus am 11. Juli 2020 ließen sich Bernhard Schyja (von links) und seine Frau Jutta sowie Bernhard und Roswitha Pustelny bei "special wines" den Wein mit einem Imbiss schmecken. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Los geht es um 14 Uhr am Rathausplatz: In kleinen Gruppen dürfen dann wieder mit zwei Gastro-Stopps gewandert werden, „wie im Vorjahr natürlich mit Abstand und unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln“ freuen sich die ehrenamtlichen Mitglieder. Nach aktueller Regelung wäre für die Teilnahme entweder ein Impfnachweis (vollständige Impfung, mindestens 14 Tage her), der Nachweis einer Genesung oder ein negativer Coronatestnachweis, der nicht älter als 48 Stunden ist, notwendig. Die Gastronomen hoffen jedoch, dass die Inzidenz im Kreis nicht wieder steigt, sondern konstant unter 50 bleibt, denn dann wäre kein Testnachweis am Samstag mehr verpflichtend.

Eine Runde durch die Stadt

Wanderführer ist wieder Sven Polkläser, und das Motto der Tour sei im Prinzip auch die Fortsetzung der QR-Code-Tour (Geschichtsverein) vom September letzten Jahres. Wie immer gebe es zu Beginn und am Ende der Wanderung, die diesmal den Campus, die Mozartstraße, das IKG-Gelände, die Carl-Fuhr-Straße und den Nordring erwandert, je einen Gastro-Stopp, der im Preis schon enthalten ist, nämlich-Kaffee und Kuchen bei Kaffee Klatsch und einen Abschlussimbiss inklusive Getränk in der Aule Schmet.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt, eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig bei André G. Saar unter 02056/ 13-105 oder a.saar@heiligenhaus.de. Der Kostenbeitrag beläuft sich wie im Vorjahr auf 20 Euro pro Person und ist beim Start der Wanderung vor Ort zu entrichten.

