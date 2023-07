Wandern von Lokal zu Lokal: Heljens-Tour führt durch Ilpen

Sven Polkläser (grünes Shirt) unternimmt die Touren durch Heiligenhaus seit einigen Jahren, hier 2018 in der Abtsküche.

Heiligenhaus. Mit Wanderführer Sven Polkläser geht es durch den Westen von Heiligenhaus: Dabei wird es sportlich, interessant und auch ganz schön lecker.

Durch die Stadt wandern – und ein wenig auch von Gastronomie zu Gastronomie, das ermöglichen die Heljens-Gastro-Touren des Stadtmarketings. Nun geht es durch den Westen der Stadt mit Fokus auf die Ilpen, Selbeck und Nonnenbruch.

https://www.waz.de/staedte/heiligenhaus/heiligenhaus-heljens-gastro-touren-starten-mit-verspaetung-id238381295.htmlDie vom Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie organisierte und vom ehrenamtlichen Wanderführer Sven Polkläser durchgeführte Tour findet am Samstag, 12. August, statt. „Durch den Westen von Heiligenhaus“ tangiert die Stadtteile Oberilp, Unterilp, Grün-Selbeck und Nonnenbruch; Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Rathausplatz (Hauptstraße 157).

Heiligenhauser Wanderer kehren auf der Runde auch mehrfach ein

Das Besondere an den Heljens-Touren sei, dass diese zur Stärkung jeweils zwei Stopps mit Imbiss und Getränken in der Heiligenhauser Gastronomie beinhalten, die im Preis von 25 Euro enthalten sind. Länge der Wanderung ist circa acht Kilometer. „Die Wanderung durch das Ortsgebiet Heiligenhaus ist eine Reise durch die Zeit von den Ursprüngen der Siedlungsentwicklung durch das nahe Kloster Werden (gegr. 796) bis heute. Lernen Sie bei dieser etwas anderen Tour die Atmosphäre Heiligenhaus mit seiner Industrie, den historischen Gebäuden, reizvollen Fachwerkhäusern, schönen Nischen und unzähligen Details kennen“, wirbt Wanderführer Sven Polkläser.

So würden die Teilnehmenden erfahren, woher beispielsweise das heutige Naherholungsgebiet Abtsküche seinen Namen hat und was es mit der Hubertuskapelle auf sich hat. Letzter Wandertermin in diesem Jahr ist übrigens der 9. September. Anmeldung erwünscht bei André G. Saar unter 02056 13 105 oder a.saar@heiligenhaus.de.

