Wärmepumpe und Co:Das Programm beim Klimatag in Heiligenhaus

Was kann ich tun, um Energie einzusparen oder sogar selber zu produzieren? Viele Fragen werden beim Klimaschutztag in Heiligenhaus beantwortet.

Heiligenhaus. Wie klappt es mit der Solaranlage, welche Fördermittel kann ich beantragen? Die Stadt Heiligenhaus lädt ein zum kostenlosen Beratungstag.

Energie einsparen und die Umwelt schützen: Was man selber in dem Bereich tun kann, das fragen sich immer mehr Menschen. Die Stadt Heiligenhaus lädt in Kooperation mit örtlichen Handwerksbetrieben am Samstag, 26. August, zum Energie- und Klimatag ein. Kostenlose Beratung lockt zum Campus der Hochschule Bochum.

Immer mehr Eigenheimbesitzer, teilt die Stadt mit, denken über eine eigene Photovoltaik-Anlage nach, seien aber verunsichert, wie sie seriöse von unseriösen Anbietern unterscheiden können. Die Stadt Heiligenhaus habe deshalb ein Projekt initiiert, bei dem in den vergangenen Monaten ehrenamtliche Solarberater ausgebildet worden seien. Diese Bürger-Solar-Beratung stelle sich auf dem Klima- und Energietag im Rahmen eines Vortrags vor und soll zukünftig Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger bei den ersten Schritten zur Planung einer Solaranlage unterstützen.

Das sind die Vorträge beim Heiligenhauser Klimatag

Nicht nur diese stellen sich an dem Infotag vor und eröffnen die Vortragsreihe, auch viele Handwerksbetriebe sind vor Ort. Statt findet der Klimatag von 11 bis 17 Uhr, das ist das Vortragsprogramm: 11.15 Uhr Bürger-Solar-Beratung und Bergische Bürgerenergiegenossenschaft; 12.30 Uhr Smart Home-Möglichkeiten aus Sicht eines Hochschulstudenten; 13.30 Uhr Fördermöglichkeiten (Kreissparkasse Düsseldorf / NRW.Bank); 14.30 Uhr Wärmepumpe (Stadtwerke, Matics); abgerundet werde die Vortragsreihe von Sieglinde Ottenjann zum Thema „Die grüne Vielfalt entdecken – Lebensräume für Tiere und Pflanzen“.

Alle Vorträge finden im Hörsaal der Hochschule Bochum am Campus Heiligenhaus (Kettwiger Straße 20) statt. Das vollständige Programm des Energie- und Klimatages gibt es unter heiligenhaus.de/wirtschaft-bauen/aktuelles.

