Tradition Vollmond kündigte über der Heljenser Alten Kirche Ostern an

Heiligenhaus. Am letzten Wochenende war er zu sehen, der Vollmond über Heiligenhaus. Und der hat zum Osterfest eine ganz besondere Bedeutung.

Schon eine Woche her, für das Osterfest von zentraler Bedeutung ist der Vollmond über der Alten Kirche in Heiligenhaus: Jetzt kann Ostern stattfinden.

Festlegung 325 nach Christus

Denn nach dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 findet das höchste Fest der Christen, die Zeit zwischen der Kreuzigung Jesu an Karfreitag und dessen Auferstehung an Ostermontag, am ersten Sonntag nach dem Vollmond im Frühling statt.

Die WAZ-Redaktion Heiligenhaus wünscht allen ein friedliches und fröhliches Osterfest – passt auf euch auf und bleibt gesund!