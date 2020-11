Virtuelles Weihnachten mit Heiligenhauser Künstlern

Der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr ausfallen - doch trotzdem soll der Rathausplatz in einen Ort der Weihnachtsvorfreude verwandelt werden. Die, die normalerweise auf der Bühne gestanden hätten, werden auf einem Monitor im Rathausinnenhof und im Internet zu sehen sein.

Lehrerin wird zur Dirigentin

Konzentriert stellen sich die Kinder der Elchklasse auf, in den Händen halten sie Boomwhacker oder Glocken. Die Hetterscheidter Grundschüler schauen auf ihre Lehrerin Tina Schöpper, die kurz den CD-Player startet und dann als Dirigentin tätig wird. Die ersten Töne von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ erklingen und die Zweitklässler setzen ein. Immer diejenigen, deren Instrumente dem gerade benötigten Ton entsprechen, läuten die Glocken oder schlagen die Boomwhacker aufeinander, und sind dabei hochkonzentriert.

Aufnahmen per Handy

„Wo ist Eure Power?“, feuert Tina Schöpper ihre Klasse an, „und auch das Lächeln nicht vergessen, wir sind in Weihnachtsstimmung!“ Das klappt schon super und wird noch besser, als die Kinder in Schwung kommen: „Lasst uns froh und munter sein“ läuten und boomwhacken sie gleich hinterher und sind dann bereit für die Aufnahme ihres Auftritts. Lehrerin Jennifer Schwabe macht mit ihrem Handy die Runde durch die Schule und nimmt jede Klasse mit ihren Darbietungen auf.

Aus Einzelbeiträgen wird ein Film

Die Lehrerin Tina Schöpper feuert ihre Schüler an und dirigiert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Die Erstklässler haben einen Tanz eingeübt, es gibt ein Theaterstück und eine Klasse wünscht „Frohe Weihnachten“ in allen Sprachen, die die Kinder sprechen“, zählt Schwabe auf. Gedichte werden aufgesagt und die Flöten-AG spielt weihnachtliche Lieder. Aus den Einzelbeiträgen schneidet Schwabe einen Film zusammen. Der kommt zum einen auf die Homepage der Schule und findet zum anderen seinen Weg ins Kulturbüro der Stadt. Dort werden die Beiträge derer gesammelt, die trotz Corona fleißig geprobt und geübt haben. „Wer die Möglichkeit dazu hat sich zu filmen, schickt uns die Dateien“, erklärt Veronika Kautz aus dem Kulturbüro, „die anderen können am ersten Dezemberwochenende in die Aula der Stadt kommen und werden dort von einem professionellen Zwei-Mann-Team aufgenommen. Die Bühne wird weihnachtlich dekoriert, die Künstler sind zeitlich so eingeladen, dass sie sich nicht begegnen.“

In Dauerschleife auf dem Monitor im Kulturbüro

„Während der Zeit vom 10. bis 13. Dezember, in der sonst der Weihnachtsmarkt stattgefunden hätte, wird der Film auf einem Monitor im Kulturbüro in Dauerschleife laufen“, verspricht Kautz. „Wer mag, kann durchs Fenster zusehen, über Bluetooth ist auch der Ton zu hören.“ Zusätzlich sollen auch diejenigen, die lieber ganz zuhause bleiben, etwas Heiligenhauser Weihnachtsstimmung in ihre Wohnzimmer bekommen: Über einen YouTube-Kanal ist es dann ebenfalls möglich, den Heiligenhauser Künstlern zu lauschen und ihnen zuzusehen.

Resonanz der Künstler ist positiv

„Es haben sich reichlich Künstler gemeldet, sogar einige, die noch nie auf der Weihnachtsmarktbühne stattfinden“, freut sich Veronika Kautz über die gute Resonanz. Und darüber, dass die Aufnahmen „für immer und ewig“ bleiben - auch dann, wenn hoffentlich wieder ein „normaler“Weihnachtsmarkt stattfinden kann.