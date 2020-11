Ab dem 1. Dezember warten 24 digitale Türchen warten darauf, geöffnet zu werden. Mit dem virtuellen Adventskalender auf ihrer Homepage möchte die evangelische Gemeinde ihren Mitgliedern die Adventszeit nach Kräften verschönern.

„Eine bunte Vielfalt“, so Pfarrerin Kirsten Pape, enthalte der Kalender: Es gibt mal einen Basteltipp und mal ein Backrezept. Pfarrerin Birgit Tepe liest Geschichten vor, die Kirchenmusikerin Annerose Niedworok spielt auf der Orgel, dem Flügel oder dem Cembalo. Lieder können mitgesungen werden, es gibt ein Bild zum Ausmalen und natürlich dürfen auch Andachten nicht fehlen.

Ein Kalender für Jung und Alt

„Der Adventskalender ist für Jung und Alt, Groß und Klein und absolut nicht konfessionsgebunden“, sagt Pfarrerin Birgit Tepe mit einem Augenzwinkern. Die Idee zu dem Adventskalender stammt von der dritten Heiligenhauser Pfarrerin Kirsten Düsterhöft: „Zwischen Mitte März und Mitte Mai habe ich denen, die es wollten, täglich einen Impuls geschickt“, berichtet Düsterhöft, „mal ein Bild, mal ein Gedicht, einen Liedtext oder einen Vers aus einem Psalm, jeweils mit ein paar Gedanken dazu“. So etwas wollte sie gern auch wieder in der Adventszeit tun - und bekam viel Unterstützung: Neben den bereits genannten beteiligten sich auch Jugendleiterin Silke Liffers, Helen Hess und Kristina Mauer von der Evangelischen Erwachsenenbildung und Angelika Dehnen daran, die Türchen zu füllen.

Pfarrerin Kirsten Düsterhöft, die in den letzten Jahren auch Fenster beim Stadtadventskalender betreute, hatte die Idee zum virtuellen Adventskalender. Foto: André Marston Alvarez / André Marston Alvarez / FUNKE Foto Services

100 Stunden Arbeit

„Durch die große Crew war alles ruckzuck fertig“, freut sich das Team gemeinsam - trotzdem stecken insgesamt um die 100 Stunden Arbeit im Kalender, der ein Ersatz sein soll für alles, was in diesem Jahr ausfällt. „ Der Stadtadventskalender kann nicht stattfinden“ , erinnert Birgit Tepe an eine beliebte Tradition, „und auch das Adventssingen fällt aus. Dieses Jahr ist vieles anders, das kann aber auch eine Chance für Neues sein“.

Weihnachtsgottesdienste aufgenommen

Was sich hinter dem letzten Türchen verbirgt, wird übrigens schonverraten: „Wir haben schon vorab Weihnachtsgottesdienste aufgenommen“ berichten die Pfarrerinnen. „Alle haben also die Möglichkeit, an Heiligabend oder auch danach virtuell in die Kirche zu kommen.“ Auf der Homepage der Gemeinde weist ein großer lila Button ab dem 1. Dezember den Weg zum Kalender. Für diejenigen Gemeindeglieder, die keinen Computerhaben, aber trotzdem gerne jeden Tag kurz innehalten möchten, gibt es außerdem einen Papier-Adventskalender. „Dahinter finden sich 24 Bilder aus der Gemeinde“, verrät Düsterhöft. „Der Kalender kostet 15 Euro und ist im Gemeindeamt erhältlich.“

Zu den Gottesdiensten anmelden Die digitale Umsetzung des Adventskalenders lag in den Händen von Presbyter Martin Hess . Er sorgt dafür, dass jeden Morgen ein neues Türchen geöffnet werden kann. Eine Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten ist ab sofort möglich. Dies kann entweder über die Homepage der Gemeinde, die auf www.evkheiligenhaus.ekir.de z u finden ist, oder nach den Gottesdienstengeschehen.

Weihnachtskugel mit Jahreszahl

Dort gibt es auch wieder die beliebten Weihnachtskugeln mit der Alten Kirche als Motiv: Sowohl das diesjährige Modell in rot und mit der Jahreszahl 2020 als auch noch Kugeln aus anderen Jahren. Das Stück kostet fünf Euro, kaufen können alle Interessierten die Kugeln nach den Gottesdiensten oder ebenfalls im Gemeindeamt.

Gottesdienste im Garten

Für die Vor-Ort-Gottesdienste an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen steht die Planung bereits, allerdings müssen hierbei immer die aktuellen Entwicklungen der Corona-Lage berücksichtigt werden. An Heiligabend finden zwischen 14 und 18 Uhr fünf Open-Air-Gottesdienste im Garten am Haus der Kirche statt, die Christmette um 22 Uhr und die Gottesdienste am ersten und zweiten Feiertag werden bei reduzierter Besucherzahl in der Alten Kirche abgehalten. Eine Anmeldung ist jeweils notwendig. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.